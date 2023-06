Future Games Show 2023 | Tutti gli annunci e i trailer

Torna anche in occasione della Summer Game Fest il Future Games Show, l'appuntamento digitale dove una carrellata di videogiochi si inseguono in una conferenza dai ritmi piuttosto serrati, che li presenta uno dietro l'altro.

L'appuntamento è per le ore 19.00 italiane del 10 giugno, con lo show che dovrebbe presentare «oltre 40 videogiochi», secondo quanto riferito dagli organizzatori su GamesRadar.

Come sempre, noi di SpazioGames.it seguiremo da vicino l'evento per proporvi il riassunto completo di tutto quello che sarà presentato: se vi perderete lo show, insomma, non avrete nessun problema a recuperare tutto, subito dopo la fine della conferenza, in questa pagina.

Highwater

Lo show si apre con un tributo musicale per Highwater, che annuncia il suo arrivo anche su PC e console questa estate. In precedenza, il gioco era arrivato su Netflix.

Resistor

In uno stile che richiama il cel-shading, il gioco si presenta come un ambientino niente male in cui si svolgono delle corse clandestine senza esclusione di colpi, con tanto di reattori nitro sul retro delle automobili e un certo cattivone che deve essere fermato.

Viene descritto come un gioco di ruolo di guida (!) dove formerete dei tag team per vincere.

Arriverà presto PC, PlayStation, Xbox e Switch.

Instinction

Dinosauri everywhere: visuale in soggettiva, una giungla che non perdona e gli enormi rettili pronti a farvi la festa, perfino sott'acqua. Gli scenari fanno un po' vecchi Tomb Raider, vedremo se il gioco avrà però le stesse capacità di conquistare – dinosauri abbondanti a parte.

Il footage mostrato è in pre-alpha, in questo caso.

Star Trucker

Si vola nello spazio (dono un freeze dello stream per tutti gli spettatori) per mettersi alla cabina di comando di una propria nave. Arriverà nel 2024 su PC, edito da Raw Fury.

The Lords of the Fallen

Torna a farsi vedere il dark fantasy atteso per ottobre su PC e console di ultima generazione. Secondo gli autori possiamo aspettarci boss fight colossali, combattimenti spietati e una vicenda che mescola il mondo dei vivi e quello dei morti.

Il protagonista potrà anche usare la sua lampada per manipolare alcuni elementi dello scenario, ad esempio attirando a sé delle piattaforme che gli renderanno più semplice la traversata. Se avete giocato Bloodborne, sappiate che una delle boss fight mostrate qui richiama (e non di poco) l'affettuosa (!) Amygdala.

Ricordiamo che arriva il 13 ottobre.

Head Bangers: Rhythm Royale

Team17 presenta questo folle titolo a base di piccioni (che hanno un po' la voce dei chipmunk, va detto), che cantano e ballano con un entusiasmo a metà tra il contagioso e l'irritante.

Arriverà nel 2023 su PC e tutte le console.

The Last Faith

Torna a farsi vedere anche questo approccio pixelloso allo stile di Bloodborne e all'anima di Castlevania, di cui vi avevamo parlato nella nostra anteprima.

Dopo tanto peregrinare, ha trovato ad ottobre la sua uscita su PC, PlayStation, Xbox e Switch. Ci sarà anche una demo beta per cui potete registrarvi sul sito ufficiale del gioco.

Steel Seed

Storm in a teacup mostra il suo titolo, descritto come uno stealth con due protagonisti che si affiancano: Zoey sta cercando di ritrovare suo padre all'interno di una struttura costruita da macchine.

Il gioco, che premierà l'approccio furtivo, offrirà anche alberi di abilità con cui sbizzarrirvi per trovare il vostro stile.

Arriverà su PC, Xbox e PlayStation, ma non sappiamo ancora quando.

Distant Bloom

Un mondo tutto da esplorare e in cui scoprire dei segreti, con una direzione artistica che sembra in realtà molto chill. Arriverà su Steam. Trovate su Steam una demo gratis da ora.

Go Fight Fantastic

Si combatte, da soli o in compagnia, con la possibilità di cambiare personaggi in tempo reale mentre si osservano colorati scontri. Arriva su Steam nel 2023. Demo gratis da ora su Steam.

En Garde!

Colpi e fil di spada e l'eleganza del fioretto, per questo gioco dall'atmosfera ispanica che non si prende troppo sul serio e dalla pittoresca e allegra protagonista. Demo gratis disponibile su Steam. Arriverà a dicembre.

Alaskan Road Truckers

I mezzi pesanti sono i padroni della strada, qualsiasi sia la condizione atmosferica, ma dovrete prendervi cura di loro mentre fate le vostre consegne. Un simulatore in cui costruirete il vostro business logistico, una motrice alla volta.

Arriverà nell'autunno 2023 su PC e console.

The Bookwalker: Thief of Tales

Un'accademia magica piena di intrighi e tizi incappucciati è al centro di questo trailer, dove il nostro protagonista armato di coltello si lascia cadere in una sorta di salto della fede in mezzo ai... libri? Sì, è in grado di entrare nelle storie dei libri che legge.

Arriva il 22 giugno su PC e tutte le console, trovate ora gratis una demo.

Deceit 2

In lavorazione con Unreal Engine 5, il gioco vi permette ora di giocare la sua beta. Arriverà su PC, PlayStation e Xbox nel 2023.

Life by You

Una simulazione di vita open world, in arrivo il 12 settembre su PC in accesso anticipato. Potrete creare le persone, le loro case e costruire delle storie all'interno di questo mondo che promette di rivaleggiare con quello di The Sims. Qui, inoltre, potrete da subito seguire il vostro personaggio anche al lavoro, ad esempio quello di una cassiera.

Ci saranno anche tool per i creatori che supporteranno le mod, in modo che possiate sbizzarrirvi con gli strumenti usati anche dal team di sviluppo.

Carrellata di videogiochi in realtà virtuale

Come da titolo, vengono mostrati diversi giochi, che potete recuperare nel segmento qui sotto.

Surviving Deponia

Daedalic Entertainment torna alla sua saga più celebre, proponendo un nuovo capitolo per le sue avventure grafiche dopo Doomsday, uscito ormai diversi anni fa. In questo caso, però, sarà un gioco survival in cui dovremo sopravvivere all'immondezzaio di mondo che ha da sempre caratterizzato la saga.

Arriva in early access nel 2023.

Homeseek

Un city-builder e gestionale dalle atmosfere ben poco entusiaste, che include la possibilità di multiplayer online. Arriva il 20 luglio su Steam.

Laika: Aged Through Blood

Fa un po' Excitebike, ma con i teschi, il sangue e le pistole, direi. Lo stile illustrato è sicuramente intrigante. Dal 19 giugno potrete giocare la demo su Steam. Il gioco è definito come un modernvania, arriverà su PC, PS, Xbox e Switch nel 2023.

Space Gears

Vediamo da vicino questo strategico ad alto tasso di robottoni e terraformazioni. Si potrà testare dal mese di giugno, gratis, e arriva su Steam.

Layers of Fear

Un nuovo assaggio dall'imminente Layers of Fear, nuovo appuntamento con la saga di horror pittoreschi (!) di Bloober Team.

Enchanted Portals

Un gioco sviluppato da sole due persone, che puntano sulla cooperativa e ha uno stile che richiama i vecchissimi cartoni animati. Strutturato come una sorta di avventura platform a scorrimento, fa molto molto molto Cuphead.

Arriva su PC e console nel 2023.

Shattered Heaven

Scorribanda al Future Games Show anche per l'italiano Shattered Heaven, già recensito qui.

Moving Out 2

È tempo di traslocare, ma senza prendersi troppo sul serio. Preparate i vostri pacchi, perché arriva presto su PC e su tutte le console.

Carrellata Ones to Watch

Un montaggio di alcuni interessanti indie, uno dietro l'altro. Trovate il segmento di seguito.

Warhaven

Preparate l'armatura e i draghi, qua c'è da passare nemici a fil di spada e di alabarda, in una specie di erede di Chivalry, ma con tanto di paravela. Arriva in autunno, si può testate gratis dal 19 al 26 giugno su Steam.

Steamworld Build

Un piccolo assaggio dal gioco, con delle inquadrature panoramiche su diverse fasi di gameplay. Arriva quest'anno su PC, PlayStation, Xbox e Switch.

Daymare 1994

Tempo di un tuffo horror nella produzione di Invader Studios che si rifà ancora una volta ai classici di Resident Evil. L'abbiamo testata qui. Arriva il 30 agosto, vi ricordiamo.

New Cycle

Un citybuilder dove il mondo non se la sta passando benissimo, dallo stile marcatamente steampunk. Potete provare una demo gratis su Steam ora.

Ruffy and the Riverside

Stile cartoonesco à la Paper Mario per questa avventura che ci mette nei panni di un orso in uno scenario apparentemente medievale. Arriva su Steam e Switch questo inverno.

Carrellata Unreal Engine 5

Epic ci teneva a far parlare del suo nuovo engine, considerando la carrellata specifica sui progetti realizzati in UE5.

Fretless

Stile in pixelart e atmosfere apparentemente rilassate per questo titolo, che però vira subito sull'heavy metal (letteralmente). Arriva su Steam nel 2024.

Paleo Pines

Nuovo sguardo al titolo con i dinosauri, che accoglierà questo mese una demo su Steam.

Ones to Watch

Montaggio di demo che arrivano subito dopo lo show.

Station to Station

Rilassante simulatore per gli amanti dei treni. Arriva nel 2023 e arriva oggi una demo.

Reka

Un fantasy dove dovete scorrazzare e costruire la vostra dimora (semovente, un po' inquietante) in mezzo ai boschi, con una colonna sonora a forza di archi che fa molto The Witcher 3. Arriva nel 2024.

Company of Heroes 3

Nuovo sguardo al gioco, già disponibile su PC e console.

Stray Gods

Lo abbiamo già visto al Tribeca, ma rieccolo: il titolo ruolistico che è in realtà anche un musical. Arriva su PC e console il 3 agosto.

Reveil

Aggiungiamo anche questo al panorama degli horror di oggi.

Pacific Drive

Se amate personalizzare la vostra station wagon per partire all'avventura, è il gioco che fa per voi.

Cookie Cutter

Azione, androidi e smitragliate. Arriva questa estatel.

The Precinct

Ricorda molto i classici GTA, dategli un'occhiata.

LUTO

Un po' PT, un po' The Ring, corridoio con presenze inquietanti ci attendono al varco.

The Spirit of the Samurai

Lotte a scorrimento tra samurai, in questo sanguinolento titolo. Arriva nel 2024.

E con questo si conclude uno showcase che, francamente, doveva durare almeno (almeno) mezz'ora di meno, rispetto allo smalto che ha messo in campo.