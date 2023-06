Prince of Persia: The Lost Crown bombardato da dislike: «non ha niente di Prince of Persia»

In apertura alla conferenza della Summer Game Fest di pochi giorni fa abbiamo avuto una piccola sorpresa da parte di Ubisoft: è stato infatti annunciato l'inedito Prince of Persia: The Lost Crown, ritorno della celebre saga, riproposto con un adrenalinico gameplay in due dimensioni e una direzione artistica piuttosto vivace.

Tuttavia, sembra che molti (moltissimi, a dire la verità) non abbiano accolto con grande entusiasmo questo ritorno, per svariati motivi.

Advertisement

Il trailer che ha presentato il gioco alla kermesse, nel momento in cui stiamo scrivendo questa notizia, ha messo insieme quasi 350mila visualizzazioni. Tuttavia, i like per ora sono solo poco più di 6mila, mentre i dislike stanno sfiorando i 23mila.

A lasciare particolarmente perplessi, a quanto pare, sarebbe stata la scelta di proporre un eroe diverso dal classico principe di Persia, rimasto nel cuore degli appassionati.

Tra le altre critiche, anche la scelta stilistica di Ubisoft, che ha optato per un beat musicale non esattamente vicino alle atmosfere persiane e ai miti a cui la saga, tradizionalmente, fa riferimento.

«Come dovremmo rivelare un nuovo Prince of Persia?» scherza qualcuno nei commenti, immaginando un dialogo interno di Ubisoft. «Con il rap».

La scelta musicale, che ha definito l'atmosfera del trailer, è effettivamente al centro del mirino di molti appassionati: «non c'è niente come un po' di musica gangsta rap per farti sentire le vibrazioni da Prince of Persia» ironizza qualcun altro.

Altri suggeriscono che quanto visto sarebbe troppo lontano dagli episodi passati, al punto che uno dei commenti più apprezzati sotto il video è quello che sottolinea che «finalmente stiamo avendo un nuovo Prince of Persia... che non ha niente a che vedere con Prince of Persia».

«Se questo non avesse avuto il nome di Prince of Persia scritto da qualche parte, lo avrei scambiato per un divertente gioco indie» fa notare un altro giocatore.

Al di là delle palesi distanze rispetto a quello a cui la saga ci ha abituato, dobbiamo dire che quanto mostrato sembrava avere quantomeno una sua identità e poter proporre un gameplay con degli spunti. Certo, manca ancora un po' per testarlo con mano, dal momento che Prince of Persia: The Lost Crown arriverà il 18 gennaio prossimo su PC e su tutte le console, di vecchia e nuova generazione.

Per il momento l'accoglienza non è stata delle più entusiasmanti, ma Ubisoft ha tempo per convincere i fan storici della bontà del suo nuovo progetto. Senza rap, magari.