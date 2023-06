Ubisoft Forward 2023 | Tutti gli annunci e i trailer

Dopo la sua defezione dal defunto E3 2023, il publisher francofono contribuisce alla Summer Game Fest 2023 con il suo ormai consolidato Ubisoft Forward.

Un evento che i fan aspettano con molta ansia, soprattutto in questo periodo molto tribolato per l'azienda tra problemi interni e videogiochi che non sono andati proprio per il meglio.

L'evento sarà tenuto sia in diretta streaming che di persona a Los Angeles, come confermato dal publisher, e lo potete vedere proprio qui sotto.

Durante l'evento ci saranno novità sui più grandi franchise della compagnia transalpina, tra cui anche quelle relative ad Assassin's Creed Mirage, che dovrà ridare una nuova vita al franchise.

Alcuni annunci sono già stati anticipati altrove, con Star Wars Outlaws che segna il ritorno di Ubisoft Massive e il debutto dell'ambizioso progetto su Star Wars.

Scopriremo insieme cosa ci riserverà l'appuntamento odierno. Come di consueto, aggiorneremo questo articolo in tempo reale, via via che saranno svelate le novità, e alla fine dello show troverete qui il riassunto già completo.

La nostra raccomandazione è quindi quella di aggiornare la pagina di tanto in tanto, a partire dalle ore 19.00 italiane di questa sera, per vedere comparire gli update sui giochi che si stanno susseguendo durante l'evento di Ubisoft e i trailer dedicati.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti e i recap dalla Summer Game Fest, non dimenticate di visitare il nostro hub interamente dedicato alla kermesse – dove trovate anche tutte le notizie e gli approfondimenti sui giochi più interessanti.

Just Dance 2024 Edition

Per dare un po' di pepe, l'Ubisoft Forward 2023 apre con il nuovo Just Dance 2024 Edition, che conterrà ovviamente tantissime nuove tracce tra classiche e moderne.

Avatar Frontiers of Pandora

L'Ubisoft Forward 2023 apre con un nuovo video di gameplay e storia dedicato ad Avatar Frontiers of Pandora, tra i giochi più attesi e chiacchierati della lineup del publisher francofono.

La presentazione è impreziosita anche dalla presenza del regista James Cameron, che racconta come il franchise di Avatar si sia ampliato grazie ad Ubisoft al di fuori dal cinema, con un videogioco che sarà canonico rispetto alla saga cinematografica.

Avatar Frontiers of Pandora sarà disponibile dal 7 dicembre 2023, e promette di essere un'esperienza open world in pieno stile Ubisoft, con tante attività e una personalizzazione del personaggio molto profonda.

XDefiant

Lo shooter multiplayer online torna raccontando le performance dell'open beta, mentre XDefiant avrà una nuova sessione di beta aperta dal 21 al 23 giugno, mentre il team si prepara al lancio definitivo entro la fine dell'estate.

Prince of Persia the Lost Crown

Nuovo segmento per il già svelato Prince of Persia the Lost Crown, che si racconta con un nuovo trailer animato in uno stile molto peculiare.

Il titolo sarà disponibile dal 18 gennaio 2024, e il gameplay sembra essere una perfetta crasi tra il classico Prince of Persia e un gusto molto più moderno.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

Si torna a parlare della serie animata dedicata a Blood Dragon con Adi Shankar, che incanta il pubblico con il suo delirio raccontando come la prima serie anime di Ubisoft è nata.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix è un'omaggio all'estetica e i trope degli anni '90, e arriverà su Netflix nell'autunno del 2023.

The Division Resurgence

Il franchise di The Division si espande su mobile con Resurgence, l'episodio mobile che si presenta con un trailer decisamente sopra le righe per quello che è l'umore storico del franchise. The Division Resurgence arriva nell'autunno del 2023.

Skull & Bones

Il palco dell'Ubisoft Forward 2023 mette in scena una suggestiva ballata piratesca per il... piratesco titolo di Ubisoft.

Skull & Bones sarà disponibile in closed beta dal 25 al 28 agosto 2023.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Entra in scena Rayman in Mario + Rabbids Sparks of Hope, che farà il suo esordio nel DLC dedicato entro la fine del 2023.

The Crew Motorfest

Il nuovo racing game di Ubisoft si mostra ancora una volta con un trailer esplosivo che punta a sfidare Forza Horizon.

A seguire The Crew Motorfest svela anche il suo nuovo gameplay, mettendo in scena varie automobili in percorsi di ogni tipo. Inoltre, tutta la collezione di auto ottenuta in The Crew 2 sarà importabile in The Crew Motorfest, gratuitamente.

Assassin's Creed Nexus VR

Si svela il nuovo progetto in realtà virtuale per Meta Quest, ovvero Assassin's Creed Nexus VR. Una vera e propria collezione della saga di Assassin's Creed in cui interpretare in prima persona alcuni degli eroi più noti del franchise.

Assassin's Creed Codename Jade

Il palco dell'Ubisoft Forward ci mostra anche Assassin's Creed Codename Jade, il primo titolo mobile esclusivo della saga, che sarà anche completamente gratuito.

Assassin's Creed Mirage

Con il nuovo trailer, Assassin's Creed Mirage conferma ulteriormente la sua volontà di tornare alle origini, dal punto di vista del gameplay e dell'ambientazione.

Il gameplay, in particolare, è ciò che farà felici i fan più anziani e nostalgici di Assassin's Creed, come potete vedere:

Star Wars Outlaws

Ubisoft Massive prende la scena per mostrare il gameplay di Star Wars Outlaws, ambizioso progetto sia dal punto di vista del gameplay e della narrazione.

Il titolo sembra un action in terza persona abbastanza solido, che rende effettivamente l'idea di un'avventura spaziale nei panni di una ribelle. Il trailer mostra una certa varietà di situazioni che spaziano dalle semplici sparatorie, e anche un accenno di quello che sembra essere un open world.

Confermata l'uscita per un generico 2024.

Si chiude con la galassia lontana lontana l'evento di Ubisoft della Summer Game Fest 2023.

