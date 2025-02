I migliori giochi del 2025 per media voto

Ogni anno videoludico è fatto di tappe, rappresentate dalle uscite che o confermano le grandi aspettative, o si rivelano delle sorprese che nessuno si sarebbe aspettato. È soprattutto per questo che ogni anno stiliamo una classifica dei migliori giochi basandoci sulla media voto di Metacritic: un modo puramente statistico ma interessante di ripercorrere i titoli arrivati nel corso dell'anno e l'accoglienza avuta dal day-one.

Consultando il calendario delle uscite che ci attende, questo 2025 non dovrebbe farci mancare nulla e già in questi primi mesi ha cominciato a calare qualche importante asso: quali sono stati, per ora, i migliori giochi del 2025?

Abbiamo deciso di provare a rispondere stilando la classifica dei migliori giochi per media voto, secondo l'aggregatore Metacritic. Per formulare la top 10 che trovate di seguito abbiamo seguito le seguenti regole:

Solo una citazione per gioco , che riporta la piattaforma su cui ha la media voto più alta;

, che riporta la piattaforma su cui ha la media voto più alta; La media voto è in centesimi ;

; Vengono escluse le espansioni , sono inclusi solo giochi completi;

, sono inclusi solo giochi completi; Sono esclusi giochi con meno di 15 recensioni totali.

Andiamo quindi a dare un'occhiata per vedere cosa ci dice, per ora, la chart di quest'anno.

I migliori giochi del 2025

Kingdom Come: Deliverance II (PC) - 88 Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PC) - 85 Keep Driving (PC) - 84 Ender Magnolia: Bloom in the Mist (PC) - 84 Tales of Graces f Remastered (PS5) - 82 Avowed (Xbox) - 80 Sid Meier's Civilization VII (PC) - 80 Ninja Gaiden 2 Black (PS5) - 80 Dynasty Warriors Origins (PS5) - 79 Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS5) - 79

La sorpresa per il momento è quella di Kingdom Come II, che non solo ha continuato a costruire su quanto di buono aveva fatto il suo predecessore, ma ha anche mantenuto intatta la sua personalità – non importa quanto rigida possano trovarla molti giocatori.

Lo inseguono due interessanti uscite che si sono fatte notare nel mondo PC, come Citizen Sleeper 2 e Keep Driving.

Per trovare altri nomi particolarmente chiacchierati bisogna scendere al sesto posto per Avowed – che è peraltro l'unica esclusiva. di una console al momento disponibile nella top.

Lato piattaforme, nella top 10 abbiamo:

5 giochi recensiti su PC ;

giochi recensiti su ; 4 giochi recensiti su PS5 ;

giochi recensiti su ; 1 gioco recensito su Xbox;

Ora non ci rimane che deporre i controller e aspettare le prossime uscite di quest'anno, che come sappiamo sarà molto fitto e molto interessante da seguire insieme.