Devolver Direct 2023 | Tutti gli annunci e i trailer

Mentre l'industria dei videogiochi continua a definire wow, incredible o amazing qualsiasi cosa che si sposti anche solo di un millimetro dalla barra della mediocrità, ogni anno per fortuna c'è la conferenza di Devolver Digital, il cosiddetto Devolver Direct, a fare le cose a modo suo e dissacrare tutto e tutti.

Anche per questo 2023, il celebre publisher ha deciso di riproporre il suo appuntamento: quest'anno, però, niente Suda-51 meccanico o robe del genere, ma il ritorno della mascotta Volvy (!), che dovrebbe fare da mattatore al surreale show.

Abitualmente l'appuntamento con Devolver è condito da pochi giochi ma molto a fuoco, per evitare la raffica di titoli che si susseguono per pochi secondi finendo con il farsi dimenticare l'un l'altro. Vediamo se anche in questo caso sarà così – e se rivedremo folli sparatorie finte, come accaduto in passato.

L'appuntamento è per le 23.59 italiane, perché un orario pari come le 00.00 non sarebbe stato abbastanza "da Devolver". Scopriremo insieme le follie che il publisher ha preparato – e vedremo se ci sarà modo di rivedere da vicino l'affascinante The Plucky Squire, che fu il gioco rimasto più nell'immaginario durante l'appuntamento dello scorso anno.

Nel pre-show è stato confermato Shadow of the Damned Remastered, con uno show con protagonista Grasshopper atteso per il 14 giugno.

Wizard with a Gun

Galvanic e Devolver hanno presentato il gameplay di questo affascinante titolo illustrato, dall'ambientazione western e dal suggestivo accompagnamento musicale. Ci troviamo di fronte a portali magici da cui arrivano delle creature misteriose che si scacciano a colpi di revolver.

Come sempre, nello stile di Devolver, è tutto adorabilmente fuori di testa (vorrei farvi il recap anche dello show sul palco, dove lo sfottò alla febbre da IA è totale e vorrei abbracciarli, ndr).

Dopo la sequenza filmata, il gioco ci viene presentato come un titolo con visuale isometrica in cui esploreremo un mondo «rovinato», forgiando proiettili incantati per superare le difficoltà. Il crafting si direbbe una meccanica centrale.

Dovremo anche costruire il nostro santuario ed espanderne la torre. In un certo senso ha qualcosa di Cult of the Lamb, ma qua dobbiamo ricostruire il mondo.

Arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S, una demo è disponibile ora su Steam.

The Talos Principle II

Dopo il trailer not actual gameplay visto al recente PlayStation Showcase, vediamo in azione l'atteso nuovo The Talos Principle, che ci porta nel futuro. E nei suoi enigmi.

Arriverà nel 2023.

Baby Steps

Dagli autori di Ape Out, un viaggio ai limiti della realtà dove le gambe del vostro protagonista si comportano in modo... peculiare. E infatti dovete reimparare a camminare. Prevediamo già cadute ragdoll abbastanza tragicomiche, visti gli scenari che ci troveremo a scalare. La simulazione della fisica non sembra niente male, va detto.

Arriverà nel 2024 su PC e PS5.

Human Fall Flat 2

Arriva un seguito ad alto contenuto di gru per Human Fall Flat, anche se al momento non ci viene mostrato niente di concreto se non il logo che ne conferma l'esistenza.

E con questo si è concluso il Direct di Devolver.

Vi raccomandiamo di vederlo nella sua interezza (dura poco, come sempre, e lo trovate in embed qui sopra in apertura all'articolo) per cogliere i divertenti sfottò lanciati anche quest'anno all'industria.