8 migliori giochi del Wholesome Direct 2023

Uno degli appuntamenti fissi delle estati videoludiche di chi ama i videogiochi rilassanti, carini, chill o se vogliamo Wholesome è senza ombra di dubbio diventato, da qualche anno, il Wholesome Direct.

Si tratta di un appuntamento che si tiene nella cornice della Summer Game Fest, in cui vengono presentati solo giochi dove, in sintesi, non si ammazza niente, non si prevale su qualcuno: sono titoli dalla direzione artistica pensata per apparire carina, dall'atmosfera posata, spesso rilassantissimi. Lo scorso anno, durante lo show, venne ad esempio presentato il recente Mail Time.

Anche quest'anno, nell'oretta di conferenza, ci sono stati una valanga di giochi – oltre 70, a dire la verità. Abbiamo deciso di segnalarvi quelli che ci hanno colpito di più, per aiutarvi a scoprirli.

Button City: Soccer Days

Un gioco di calcio con protagonisti volpi, coniglietti, panda e gattini. Penso di volerlo in questo preciso istante. Arriverà su Steam (e su console), a partire da inizio 2024.

Il titolo viene descritto dagli autori come un gioco di ruolo con al centro il calcio: costruiremo il nostro team personalizzabile, gestiremo i diversi giocatori, statistica per statistica, e staremo attenti alla pianificazione delle loro attività giornaliere.

Sarà possibile giocare una modalità storia, una modalità libera e anche in multiplayer.

Sticky Business

Un titolo rilassantissimo (lo avevamo visto anche al Guerrilla Collective) dove dovete creare adesivi, ascoltare gli ordini dei vostri clienti e mettere insieme tutti gli adesivi in diversi fogli, dando sfogo alla vostra fantasia. Lo stile pixelloso lo-fi lo rende particolarmente adorabile.

Arriverà nel 2023 su Steam, ma è già possibile scaricare gratis una demo per testarlo.

Usagi shima

Un gioco dove dovete collezionare conigli, in un'isola abbandonata che arricchirete e arrederete (si può dire?) a vostro piacimento. Lo stile illustrato e kawaii è la ciliegina sulla torta, insieme a un comparto sonoro e al suono delle onde che rendono la cosa molto ASMR.

Arriverà il 1 settembre su iOS e Android, ma dovrebbe arrivare anche su PC.

Little Nemo and the Guardian of Slumberland

Un platform bidimensionale orizzontale che ricorda molto alcuni classici: permetterà di vivere i sogni del bambino protagonista dell'avventura. Nessuno si fa del male e se morirete in realtà il bambino si sveglierà, immune!

Potete provare già da ora una demo gratis su Steam. L'uscita finale del gioco è però attesa anche su Nintendo Switch.

Kibu

Un'affascinante avventura tridimensionale con una direzione artistica meravigliosa, dove sarete un panda rosso che potrà coltivare, costruire e mettere insieme il suo tempio ideale. I

l sapore orientale del gioco è molto affascinante e arrivare dagli autori di Omno.

Arriverà su Steam, ma niente finestra di lancio.

Little Friends: Puppy Island

È letteralmente Nintendogs all'ennesima potenza. Scusatemi, ma quando vedo cuccioli di cane perdo il controllo – soprattutto mentre si fa il bagnetto a un husky, in un'isola interamente dedicata ai cagnolini, che stavolta ha uno stile molto più chibi di Pupperazzi.

Potremo personalizzare l'isola e costruire tante belle case per i nostri amichetti a quattro zampe. Arriverà su Steam e Nintendo Switch già il prossimo 27 giugno. Già da ora potete scaricare gratis una demo.

The Star Named EOS

Un gioco in soggettiva basato sulla risoluzione degli enigmi attraverso l'uso delle fotografie da scattare e analizzare. Il concept è molto interessante e si lega a una direzione artistica che cattura l'occhio.

Gli autori spiegano di voler raccontare l'importanza dei ricordi, come nei momenti in cui decidiamo di immortalare qualcosa perché vogliamo tenerla con noi.

Arriverà nel 2024 su Steam. Potete già provare gratis una demo per farvi un'idea di come funzioni.

Tiny Bookshop

Un gioco dove dovete costruire una libreria-camper per attirare i vostri clienti, personalizzandola e rifornendola di volumi di ogni sorta. Non so se anche voi avete un debole per i libri, ma credo che sia ufficialmente il gioco che voglio di più da questo show.

Arriverà su Steam.

Se avete adocchiato altri giochi adorabili, sentitevi liberi di segnalarceli nei commenti. Intanto, potete recuperare tutti i giochi sul sito ufficiale dell'evento.