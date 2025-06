Ricordate lo spaventoso Ugly Sonic che ha rischiato di essere protagonista del film di Sonic the Hedgehog? Beh, poteva essere ancora più "ugly" di quanto si fosse visto nel primissimo trailer della produzione Paramount.

In questi giorni, tramite un utente di X noto Doctor Caboose (tramite The Gamer), sono spuntate online delle immagini inedite che mostrano il test footage di quella versione originale e famigerata di Sonic.

L'utente sostiene di aver avuto accesso a queste riprese durante un vecchio lavoro, e le foto diffuse servono come prova di ciò che Paramount stava inizialmente pianificando per il look del porcospino.

Le immagini ritraggono il personaggio in diverse angolazioni e contesti, confermando quanto il design iniziale fosse distante dalle aspettative dei fan e dal Sonic che conosciamo e apprezziamo. Quello che si vede è un Sonic con proporzioni innaturali, occhi piccoli e un aspetto generale che non rendeva giustizia all'iconico personaggio SEGA.

E, in qualche modo, questa versione di Sonic riesce ad essere ancora più raccapricciante dell'originale. Lo potete vedere voi stessi a questo indirizzo, o qui sotto:

Cannot get X.com oEmbed

Doctor Caboose dichiara di avere accesso a video statici ripresi dal test footage originale, che ha intenzione di pubblicare in futuro. L'attesa è per quando riuscirà a editare il materiale per rimuovere qualsiasi informazione identificativa che possa collegare il suo account alla sua identità reale, una mossa comprensibile per tutelare la sua privacy dopo una diffusione così sensibile.

Nonostante il redesign, l'originale Ugly Sonic ha continuato a vivere in modo quasi leggendario nell'immaginario collettivo, diventando persino oggetto di parodia in un film Disney, ovvero Cip & Ciop Agenti Speciali.

Sebbene questo cambiamento voluto dai fan sia inevitabilmente un caso studio che ha dei risvolti preoccupanti, per fortuna la produzione è riuscita a cambiare il design di Sonic portando alla creazione di un franchise cinematografico che sta generando incassi esorbitanti.

Nonché un personaggio in grado di vendere ancora tantissimo, e di essere appetibile per collaborazioni di ogni tipo come Magic the Gathering o... McLaren.