La grande accoglienza avuta da Death Stranding 2: On the Beach – premiato con una media voto molto alta dalle recensioni e andato a ruba su rivenditori come Amazon – deve aver convinto anche i più scettici a dare una chance all'originale e incredibile primo Death Stranding.

O, almeno, questo è quello che suggeriscono i numeri di Death Stranding: Director's Cut su Steam, dove il gioco sta registrando un picco di giocatori attivi, con una impennata significativa rispetto a tutto l'ultimo anno.

La prima avventura di Sam Porter Bridges, come si evidenzia su SteamDB, ha avuto un picco di 15mila giocatori nelle ultime ventiquattro ore, che sono praticamente 10mila in più rispetto alla media che si faceva registrare lo scorso mese (già in salita rispetto ad aprile).

Insomma, l'approssimarsi di Death Stranding 2 ha fatto salire i numeri del primo gioco, fino ad arrivare al post-release del seguito, dove l'impennata è stata del +194,6% rispetto al periodo di riferimento precedente.

Ad aiutare questa spinta, oltre alla grande attenzione per On the Beach, c'è anche il taglio di prezzo operato da Kojima Productions, che propone il gioco a 15,99€ su Steam – uno sconto del 60% rispetto al prezzo abituale di 39,99€.

Sarà interessante vedere se, quando magari ci sarà una release su PC, questi giocatori passeranno anche a DS2, che per ora è disponibile esclusivamente su PS5.

Se avete già attraversato le UCA e siete pronti al nuovo viaggio, trovate i nostri consigli su Death Stranding 2 e la nostra recensione, dove abbiamo premiato la grande unicità della nuova avventura firmata da Kojima Productions: particolare, eccentrica, fieramente uguale solo a se stessa come i videogiochi basati sulla creatività dovrebbero sempre essere.