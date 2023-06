Alan Wake 2 ci trascina nei suoi orrori alla Summer Game Fest

Alan Wake 2 è senza timore di smentita uno dei piccoli grandi miracoli che ci attendono in questo 2023 videoludico. Dopo il gioco originale uscito nel 2010, infatti, lo scrittore maledetto di Remedy Entertainment è rimasto nell'ombra (in tutti i sensi, sì, ndr) e, nonostante un rifacimento di qualche tempo fa che non è riuscito a ottenere i favori del pubblico, stiamo comunque vedendo un seguito.

Considerando che il ritorno dell'universo di Wake è ormai imminente, la Summer Game Fest odierna è stata l'occasione per vedere lo scrittore Sam Lake salire sul palco con Geoff Keighley, per presentare tutto quello che dobbiamo sapere su questo oscuro ritorno dell'IP.

Sam Lake in persona ha presentato il gioco sul palco della Summer Game Fest, sottolineando ancora una volta che giocheremo il viaggio di Alan e Saga (sarà possibile in determinati punti della storia passare dall'una all'altra).

Le indagini di Saga e tale Alex Casey «diventano un incubo quando i due scoprono le pagine di una storia horror, che potrebbe essere scritta da un certo scrittore scomparso nel nulla».

Lake assicura che «Alan sarà ancora giocabile», sottolinea poi come «sia un sequel ma anche un gioco standalone, non ci aspettiamo che facciate i compiti a casa se non avete giocato le esperienze precedenti».

Potrete scegliere in determinati punti di passare da Saga ad Alan, che è intrappolato nel Dark Place.

Il gioco è stato mostrato con del gameplay da una fase iniziale in-game (trovate il video poco sopra).

Vi ricordiamo che Alan Wake 2 permetterà di giocare due scenari intrecciati: quello di Alan, intrappolato in un piano da incubo, e quello dell'investigatrice dell'FBI Saga Anderson, che sta cercando di risolvere dei misteri rituali e che vedrà la sua strada intrecciare proprio quella dell'autore di bestseller, ormai svanito nel nulla da tempo.

Il gioco proporrà atmosfere molto più oscure di quelle dell'episodio precedente e, assicura il team di sviluppo finlandese, riuscirete a godervi le sue vicende anche se non avete giocato Alan Wake né l'espansione AWE proposta per Control – che dava qualche suggerimento sul destino di Wake.

L'uscita è attesa su PC, PS5 e Xbox Series X|S – solo in digitale – per il prossimo 17 ottobre.