Day of the Devs 2023 | Tutti gli annunci e i trailer

Abitualmente, subito dopo la Summer Game Fest e la sua conferenza di apertura, abbiamo il Day of the Devs. Si tratta di una conferenza più raccolta, dove vengono mostrate alcune interessanti produzioni indipendenti o prodotte da publisher più di nicchia, rispetto a quelli del grande palco di Geoff Keighley.

Anche quest'anno non ha fatto eccezione: vediamo nel nostro recap di riassunto tutti i giochi presentati al Day of the Devs 2023.

Beastieball

Dagli autori dell'amato Chicory: A Colorful Tale, il succo è ancora una volta quello di divertirsi in compagnia degli animali, più o meno. Il gioco è infatti una sorta di adattamento ruolistico della pallavolo, dove i giocatori sono però delle adorabili bestiole.

Starà ai giocatori reclutarle, allenarle e farle diventare sempre più forti – in una specie di Pokémon del volley.

L'uscita è attesa per il 2024.

Summerhill

Il viaggio di un pastore e del suo cane, in quella che dovrebbe essere un'avventura dalle tinte emotive piuttosto forti, dal momento che si parlerà di «vita e perdita».

In questo caso non sappiamo ancora quando il gioco arriverà.

Retro Gadgets

Un progetto italo-islandese pensato per i grandi smanettoni della tecnologia, dal momento che avete per voi un tavolo da lavoro dove creare le più grandi stramberie, che poi potrete condividere online con altri giocatori.

Scaricando i gadget creati da qualcun altro potrete anche smontarli per capire come sono riusciti a farli funzionare. Se, insomma, avete un debole per l'ingegneria e avete sempre invidiato il vostro elettricista, qua potrete sbizzarrirvi senza il rischio di scariche elettriche.

Al momento il gioco è in accesso anticipato su Steam.

Saltsea Chronicles

Cambiamo completamente atmosfera per questa avventura in cui sarete alla guida di un gruppo di sopravvissuti dopo l'inondazione del vostro mondo. Il capitano dell'equipaggio è scomparso nel nulla e starà a voi comprendere cosa sia successo.

Per farlo, potrete gestire i membri dell'equipaggio, interagire con i personaggi che troverete nell'isola in cui siete approdati e prendervi la responsabilità di quello che sceglierete di fare.

Hauntii

Come in qualche modo suggerisce il nome, in questo caso si gioca nei panni di un fantasma, capace di possedere più o meno qualsiasi cosa gli capiti a tiro. Questo dà vita a delle meccaniche da twin-stick shooter.

L'uscita del gioco è attesa per il 2024.

Eté

Un gioco che, come suggerisce il titolo in francese, è dedicato all'estate. Nei panni di un pittore a Montreal, vi sbizzarrirete a colorare il mondo di gioco che vi circonda – il che fa in effetti un po' Chicory.

Potrete anche mettere insieme gli elementi per creare delle tavole completamente originali – facendo giocare a polo un dinosauro e un'alce, ad esempio. Perché sì.

L'uscita di questo gioco ad alto tasso di creatività è attesa per il 2024.

Helskate

Un roguelite su skateboard che si ispira ai classici dei tempi d'oro del genere, come Tony Hawk. È una commistione peculiare di meccaniche da sportivo arcade e rogue, dal momento che il vostro skater imparerà nuove abilità, si potenzierà morendo e dovrà tatuarsi per diventare sempre più forte.

Arriverà nel 2024 in accesso anticipato.

Cart Life

È il ritorno del gioco che è scomparso più o meno dieci anni fa, venendo rimosso dagli store. L'autore, Richard Hofmeier, sta ora lavorando a una sua riproposizione estesa, che dovrebbe arrivare nel 2024.

Viewfinder

Un intrigante puzzle game basato sull'uso della prospettiva. Secondo gli autori ha qualcosa di Portal e qualcosa di Superliminal.

Al momento però c'è da aspettare, perché non hanno ancora definito una possibile finestra di lancio.

Hyper Light Breaker

Tempo di un nuovo assaggio dal prossimo titolo di Heart Machine, seguito dell'apprezzato Hyper Light Drifter – che passa stavolta alle tre dimensioni.

Anche in questo caso, per ora non sappiamo ancora quando il gioco potrebbe debuttare.

Cocoon

Si era fatto notare con interesse lo scorso anno e i lavori proseguono: è un gioco dove dovete risolvere dei puzzle spostando delle sfere, in un mondo pittoresco e caratterizzato da una direzione artistica di grande livello.

Nel suo team ci sono il lead gameplay designer di Limbo e Inside, oltre al compositore Jakob Schmid (sempre da Playdead).

Arriverà nel corso del 2023.

Eternights

Un gioco di ruolo che incontra alcune meccaniche da dating sim. Vestirete i panni di un protagonista che può trasformare in spada un suo braccio (!), combattendo contro mostruosità che mettono a repentaglio la vostra vita.

Arriverà a settembre.

Henry Halfhead

Un sandbox-puzzle che punta sul divertimento immediato e la comicità, con il protagonista mezzatesta (letteralmente) che può prendere possesso di qualsiasi oggetto si trovi nello scenario, per creare confusione, riordinare, interagire in modi del tutto strambi – che siate una forbice, una macchinetta del caffè o una spugna per lavare i piatti.

Non sappiamo ancora quando arriverà.

Mars First Logistics

Gestire la logistica di Marte non è mica facile: il gioco è una simulazione open world che punta tutto sulla fisica, dal momento che dovrete costruire i vostri rover per far arrivare su Marte prodotti di ogni genere. Per ciascuno c'è il rover giusto, quindi occhio a trovare i migliori incastri.

Via via, potrete fondare una nuova colonia spaziale, che andrà a crescere. Arriverà in accesso anticipato il 22 giugno.

Simpler Times

Un gioco su un trasloco che sta diventando realtà e una nuova vita che inizia, a partire dalla camera da letto della protagonista – che potrete frugare e mettere a soqquadro per scoprire tutti i retroscena della sua storia. Fa un po' Unpacking, a modo suo, e arriva nel 2024.

E con questo si è concluso il Day of the Devs 2023.