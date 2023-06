Ora potete provare gratis Lies of P, anche se l'erede di Bloodborne slitta (di poco)

Fin da quando è stato annunciato, Lies of P ha colpito l'immaginario degli amanti dei soulslike, che si sono ritrovati davanti a un ambizioso nuovo esponente del genere che si rifaceva, senza girarci troppo intorno, al mostro sacro Bloodborne.

Ebbene, oggi il titolo di NEOWIZ è stato protagonista alla Summer Game Fest di Geoff Keighley, dove si è preso il palco per annunciare una notizia particolarmente attesa: da oggi potete infatti provare una demo gratis di Lies of P disponibile su tutte le piattaforme, che vi permette di muovere i vostri primi passi all'interno dell'avventura.

«La demo di Lies of P consiste in tre scontri con i boss, in diverse location dentro e attorno a Krat, oltre che nell'introduzione di personaggi e feature chiave» ci hanno spiegato gli sviluppatori, che ci hanno raggiunto per farci provare in anteprima la demo, come Domenico Musicò vi ha raccontato qui.

«Tra queste funzionalità abbiamo la creazione delle armi, i loadout del Legion Arm e diversi outfit che potete scoprire».

Il gioco, ricordiamo, racconta a modo suo la vicenda di Pinocchio, portandovi di fronte a una reinterpretazione della storia di Collodi – in una città, Krat, dove tutto è andato per il verso storto e sembra proprio che trovare Geppetto non sia una passeggiata di salute.

All'interno della demo ci saranno due boss principali, un mini boss e nove nemici unici con cui scontrarsi. Inoltre, ci saranno due ambientazioni principali e un avamposto, con questi contenuti che dovrebbero rappresentare i primi due capitoli del gioco.

Per giocarci, di seguito i requisiti resi noti da Neowiz.

Requisiti minimi della demo di Lies of P (60fps @1080p Low FSR2)

CPU: Intel Core i3-6300 o AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-6300 o AMD Ryzen 3 1200 GPU : AMD Radeon RX 560 4 GB o NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB

: AMD Radeon RX 560 4 GB o NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione: 50 GB

Requisiti raccomandati della demo di Lies of P (60fps @1080p Native)

CPU : Intel Core i3-6300 o AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i3-6300 o AMD Ryzen 3 1200 GPU : AMD Radeon RX 6500 XT 4GB o NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB

: AMD Radeon RX 6500 XT 4GB o NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB RAM : 16 GB

: 16 GB Archiviazione: 50 GB

Purtroppo, ad accompagnare la notizia c'è anche il fatto che il gioco non arriverà più ad agosto, ma a settembre. NEOWIZ ci ha infatti confermato l'arrivo per il 19 settembre, quando il titolo sbarcherà a $59,99 (edizione standard) su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Vale anche la pena ricordare che, in precedenza, era già stato confermato che Lies of P sarà incluso dal day-one su Game Pass.