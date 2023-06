Xbox Games Showcase + Starfield Direct | Tutti gli annunci e i trailer

È venuto il tempo per Microsoft di svelare i suoi piani in progetto per il prossimo futuro: è infatti il giorno del suo Xbox Game Showcase, che dovrà svelare i videogiochi in lavorazione sia presso i suoi Xbox Game Studios, sia quelli che arriveranno dai partner third party – come anticipato dalla compagnia stessa.

A seguire, dopo lo Showcase, ci sarà anche lo Starfield Direct, un appuntamento dedicato interamente alla nuova IP di Bethesda Game Studios, in uscita a settembre, che ci permetterà di vedere tanto gameplay e di scoprire più informazioni sulla produzione di Todd Howard e il suo team.

Come di consueto, Microsoft dovrebbe mostrare succosi gameplay dai suoi titoli (lo scorso anno ci furono veramente tanti giochi mostrati nel dettaglio, piuttosto che con veloci trailer indecifrabili) e chissà che non sia l'occasione per vedere anche degli ambiti ritorni: da giorni si inseguono indiscrezioni circa la presenza sul palco di Fable, ma potrebbe anche essere il momento di rivedere qualcosa da Avowed – il titolo di Obsidian sparito da un po' da radar – e da Senua's Saga: Hellblade II, a sua volta taciturno da ormai diversi mesi.

Scopriremo insieme cosa ci riserverà l'appuntamento odierno. Come di consueto, aggiorneremo questo articolo in tempo reale, via via che saranno svelate le novità, e alla fine dello show troverete qui il riassunto già completo.

La nostra raccomandazione è quindi quella di aggiornare la pagina di tanto in tanto, a partire dalle ore 19.00 italiane di questa sera, per vedere comparire gli update sui giochi che si stanno susseguendo sul palco di Microsoft e i trailer dedicati.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti e i recap dalla Summer Game Fest, non dimenticate di visitare il nostro hub interamente dedicato alla kermesse – dove trovate anche tutte le notizie e gli approfondimenti sui giochi più interessanti.

Fable

Xbox Games Showcase 2023 inizia con uno degli annunci più attesi nelle scorse giornate: Fable finalmente si mostra con un nuovo trailer in-game.

Un filmato ancora una volta divertente e magico, mostrandoci anche il conflitto tra persone di dimensioni diverse nella vita di tutti i giorni. Confermata anche l'uscita al day-one su Xbox Game Pass, purtroppo ancora senza alcuna finestra d'uscita ufficiale.

South of Midnight

Si passa con un nuovo intrigante trailer in-engine di South of Midnight, nuovo gioco realizzato da Compulsion Games e quindi pubblicato da Xbox Games Studios.

Uscirà al day-one su Xbox Game Pass, ma sarà disponibile anche su PC tramite Steam.

Star Wars Outlaws

Nuovo annuncio molto interessante per i fan di Guerre Stellari: è finalmente arrivato il momento di scoprire il nuovo videogioco di Star Wars sviluppato da Massive Entertainment.

Tra cacciatori di taglie e inseguimenti adrenalinici, il trailer in-game pare essere particolarmente promettente ci introduce una nuova protagonista che vuole essere libera.

Uscirà nel 2024 soltanto su Xbox Series X: il trailer si conclude ricordandoci che potremo scoprirlo più nel dettaglio direttamente al prossimo Ubisoft Forward, previsto tra poche ore.