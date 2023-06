Guerrilla Collective 2023 | Tutti gli annunci e i trailer

È tornato anche per questo 2023 l'appuntamento con Guerrilla Collective, la carrellata digitale che mette in fila un piccolo videogioco dopo l'altro, e che lo scorso anno ad esempio ci permise di vedere da vicino titoli interessanti come Signalis, I was a teenage exocolonist o South of the Circle, per citarne alcuni.

Tenutasi nelle scorse ore, che cos'ha riservato questa volta la conferenza digitale? Vediamolo insieme.

Terra Memoria

Un'avventura con puzzle, dalla direzione artistica particolarmente adorabile. Arriverà su PC, Switch, PlayStation e Xbox.

Sengoku Dynasty

Come suggerisce il nome, si tratta di un gioco ambientato nel Giappone Feudale, dove saremo chiamati a sopravvivere andando a caccia, procurandoci risorse e andando ad ampliare il nostro avamposto.

L'atmosfera è sicuramente affascinante, ma per ora non sappiamo quando arriverà. Sembra che sia destinato solo a PC.

Forgotlings

Con uno stile illustrato in due dimensioni, questo misterioso videogioco dovrebbe avere delle meccaniche da puzzle. Arriverà nel 2024 su PC e console, in attesa di saperne di più.

Evolutis: Duality

Come anticipato nella nostra notizia, parliamo di un titolo dall'anima cyberpunk in cui i combattimenti sono al centro di tutto.

Mistero, per ora, su quando arriverà e su quali piattaforme.

Europa

Un videogioco esplorativo la cui direzione artistica – e alcuni scorci decadenti – richiamano un po' i due recenti The Legend of Zelda open world, che continuano a fare scuola.

Potrebbe essere una di quelle avventure rilassate che fanno innamorare chi vi scrive, quindi è probabile che torneremo a parlarne. Arriverà su Steam nel 2023.

Light Odyssey

Un plausibile discepolo del filone dei Souls, dal momento che promette morte e nemici troppo grandi per poter pensare di sopravvivere davanti a loro come se niente fosse.

Arriverà nel 2023.

Abyssus

Uno sparatutto in prima persona con armi decisamente sopra le righe e personalizzabili dai giocatori. Al momento non viene precisato quando arriverà, ma l'azione sembra assicurata.

A Tiny Sticker Tale

Molliamo le pistole e i fucili per dedicarci ad adesivi di animaletti adorabili, che male non fa. Parliamo di un videogioco di avventura che propone anche delle meccaniche puzzle.

Al momento è in corso la sua campagna Kickstarter.

Dwarf Delve

Quando vi dicono che dovete andare in miniera e voi prendete la cosa un po' troppo alla lettera. In questo titolo, dallo stile voxel che richiama quello di Minecraft (appunto), sarete dei perfetti cacciatori e procacciatori di risorse, se vi prenderete davvero i rischi di avventurarvi là sotto.

Arriverà su PC (Steam, Epic, GOG).

Remnant 2

Spazio anche per il ritorno di Remnant, che si è mostrato con un trailer ricco di nemici spietati e armi affascinanti. Arriverà già questa estate, sia su PC che su console.

Iron Meat

Sparatutto a scorrimento laterale che richiama i fasti del passato. Dobbiamo dire che, ultimamente, ne stiamo vedendo parecchi. Arriverà su PC a ottobre.

Hammerwatch 2

Un action RPG top-down che propone diverse classi tra cui scegliere, per districarsi in un mondo ostile ricco di nemici e di quest da affrontare.

Niente finestra di lancio, però, almeno per ora.

Annalynn

Pronti per un saltino nel mondo dell'avventure arcade di una volta? Così arcade che potrete giocare anche con la vostra Nintendo Switch in verticale?

Super Space Club

Sparatutto spaziale in cui controllate una nave per abbattere i vostri nemici – o evitare di venire abbattuti dagli asteroidi. Atteso su PC il prossimo 4 agosto.

Toxic Crusaders

Un beat'em up a scorrimento che ha qualcosa di Streets of Rage, come noterete anche voi. È atteso su Steam, ma non sappiamo ancora quando.

30xx

Seguito del precedente 20xx (mi pare ovvio, no?), è un gioco d'azione a scorrimento che richiama un po' Mega Man. Arriverà nell'anno 30xx (!) su PC e su console.

Leximan

Se giocare con le parole fa per voi, questo potrebbe essere il titolo più interessante della kermesse. Arriverà su PC nel 2024.

Antonblast

Un folle platform a scorrimento che richiama lo stile dei vecchi cartoon, dove si spaccano... cose. Di ogni genere. Attualmente è in corso la campagna Kickstarter, è atteso su PC e su Switch.

Serum

Atmosfera diversa per questo gioco, dove avrete a che fare con un mondo tossico in cui dovrete cercare di sopravvivere. Si struttura quindi come un survival – trova le risorse, costruisci attrezzi, arriva vivo al giorno dopo.

Arriverà su PC.

Do you see Sparky?

Sembrerebbe un'avventura in soggettiva (forse più un horror?) dove probabilmente si andrà a caccia di alieni. Se avete idee migliori su cosa potrebbe suggerire il trailer, accomodatevi.

World of Horror

Con una direzione artistica in bianco e nero, questo gioco avrà delle meccaniche investigative, chiedendovi di risolvere intricati misteri.

È atteso per ottobre su PC e console.

Pneumata

Un horror in soggettiva ambientato nel Missouri. Arriverà su PC, ma non viene ancora reso noto quando.

Battle Shapers

Un vivace sparatutto che però dalla direzione artistica richiama un po' (tanto) alcuni progetti da live service. Da vedere in azione, però, sembra intrigante. Arriverà su PC.

Deadlink

Si spara anche qui, dove però non conta solo mettere i proiettili nei corpi degli avversari, ma anche schivare quelli che vi vengono esplosi contro.

Il debutto è vicinissimo: si parla del 23 luglio.

Blood West

Uno shooter a tinte horror ambientato nel Selvaggio West, atteso per il prossimo mese di dicembre.

Demonschool

Il titolo dice già tutto: una scuola e tanti demoni a infestarla. Si può sopravvivere? Sì, affrontando dei combattimenti a turni (sempre siano lodati, ndr).

Arriverà nel 2023 su console e PC.

Quest Master

Se avete sempre sognato di creare i vostri dungeon personali, divertitevi perché è proprio il concept di questo gioco, che vi farà tirare fuori la creatività (e la cattiveria). Arriverà su PC.

Sacrifire

Un action RPG in due dimensioni dalla direzione artistica piuttosto interessante.

A Bonnie Odyssey

Il trailer ha mostrato più che altro gli scenari e una direzione artistica colorata e "da plastilina", difficile al momento capire qualcosa di più. Arriverà su Steam.

Dark Deity 2

Anche qui si combatte a turni in uno stile retrò, mentre ci si muove nelle caselle della mappa. Arriverà su PC.

WrestleQuest

Può un wrestler essere protagonista di un gioco di ruolo? Parrebbe proprio di sì, considerando che questo gioco arriverà già questa estate.

Grifford Academy

Un gioco di ruolo ad alto tasso di studenti, con anche un'atmosfera sci-fi.

Toads of the Bayou

Un gioco di carte a turni con un'atmosfera davvero particolare, ricca di animali e costumi di qualche secolo fa.

Arcseed

Mecha e combattimenti a turni la faranno da padroni qui, in un altro gioco dove anche le carte sono al centro del gameplay. È atteso su PC.

Crashlands 2

Alieni e una direzione artistica davvero stramba sono al cuore di questo gioco, in arrivo nel 2024.

Deck of Souls

È partita la raffica dei giochi di carte e anche questo non fa eccezione, con scontri 1vs1 e il nome del gioco che richiama abbastanza quello di Dark Souls, è evidente.

Yomi 2

Avevamo già parlato di giochi di carte? Anche qui si combatte a colpi di carte e, a seconda del vostro deck, assesterete dei cazzottoni ben dati ai vostri avversari.

Arriva il 27 giugno.

Growth

Uno strategico con mappa a slot esagonali, come da tradizione, dove però non si affrontano guerre, ma si esplora.

Nova Lands

Avventura in cui dovrete costruire il vostro avamposto nello spazio. Attesa su PC e console il 22 giugno.

Jumplight Odyssey

Si rimane nello spazio per questo gioco, dove dovrete prendervi cura della manutenzione della vostra nave spaziale - e del suo equipaggio.

Atteso su PC.

Don Duality

Anche qui si gioca con le carte, nel tentativo di costruire un regno nella ristorazione... e nelle associazioni mafiose, a quanto pare.

CorpoNation: The Sorting Process

Un videogioco narrativo incentrato sulla routine del lavoro e sullo scoprire... per chi lavori. Siamo piuttosto sicuri che non prenderà una piega rassicurante.

Arriverà nel 2023 su PC.

Kingdom Eighties: Summer of Greed

Un'avventura a tinte un po' oscure, realizzata in due dimensioni, dove dei ragazzini gironzolano in bici. E, sì, fa un bel po' Stranger Things. Un po' molto, diciamo.

Sticky Business

Un gioco sugli adesivi? Ci stiamo. Arriva nel 2023.

Super Adventure Hand

Un gioco con protagonista una mano, che renderebbe orgogliosa la Famiglia Addams, in cui dovrete esplorare e risolvere puzzle usando... le vostre dita, pare ovvio. Arriverà su PC.

A Corgi's Cozy Hike

Un platform che richiama i fasti degli anni '90, ma con protagonista un Corgi. Per me è già GOTY, poi fate voi.

Lake: Season's Greetings

È il ritorno di Lake, ma stavolta nella stagione natalizia. Considerando quanto fosse riuscito il gioco originale, siamo molto curiosi di tornare a Providence Oaks, il prossimo Natale.

Pizza Possum

Un gioco multiplayer dove un opossum ruba le pizze. Arriverà su PC e console, ma non sappiamo ancora quando.

Noun Town

Un gioco che vi permette di imparare una nuova lingua mentre giocate, tra cui anche giapponese e coreano. Arriverà questa estate su Steam, mentre su console entro l'anno.

Ollie Frog Toad Skater

Una rana che va sullo skate, degna erede di Skatebird. Non sappiamo ancora, però, da quando lo farà.

Lil Guardsman

La versione cartoon di Papers, Please, come lo descrivono gli stessi sviluppatori. Una ragazzina, infatti, deve "sorvegliare" l'ingresso di un castello, verificando chi può e chi non può entrare. Arriverà questa estate su PC e console.

Bye Sweet Carole

Il nuovo progetto horror di Chris Darril, autore di Remothered. La direzione artistica da Disney è molto affascinante, ma le cose prenderanno una piega decisamente oscura.

A Void Hope

Un gioco sci-fi in stile anni '80 che presto potrete provare con una demo su Steam, che debutterà il 19 giugno.

Death Trick: Double Blind

Un gioco investigativo ambientato negli anni '50, atteso su PC.

Three Minutes to Eight

Un gioco in pixel-art dalle atmosfere cyberpunk, che arriverà sia su PC che su console, anche se non sappiamo ancora quando.

Nivalis

Lo scenario fa un po' Night City, ma del gioco non ci viene svelato tanto – solo del suo motion capture.

Heart Abyss

Un hack n' slash a scorrimento dove fare strage di nemici a colpi di katana. Arriverà su Steam.

Promenade

Si depongono le lame e si torna alla calma con questo gioco in cui affronterete mini-giochi esplorando un mondo calmo e colorato. Arriverà nel 2023 su console.

Nocturnal

Un platform action in due dimensioni in cui si risolvono dei puzzle.

Coreupt

Sembrerebbe un picchiaduro tradizionale con due nemici che si affrontano, ma il trailer non dice al momento tanto di più, a parte che arriverà su Steam.

Crypt Custodian

Il protagonista è un gatto nero che prende a bastonate i nemici, risolve puzzle ed esplora il mondo di gioco... dell'oltretomba. Arriva nel 2024.

Gori

Anche qui troviamo un gatto, anche se l'atmosfera è decisamente più sanguinosa e si affetta un po' di tutto. Arriverà su PC e console.

Grime: Tinge of Terror

DLC per Grime disponibile ora.

Dawn of the Monsters: Arcade Edition

Nuova modalità arcade per Dawn of the Monsters, che proporrà anche una campagna in un DLC inedito.

E con questo è terminato il Guerrilla Collective 2023.