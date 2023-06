PC Gaming Show 2023 | Tutti gli annunci e i trailer

La Summer Game Fest 2023 continua e lo fa con il PC Gaming Show, l’evento dedicato agli appassionati della piattaforma che, ogni anno, presenta titoli molto interessanti anche per tutti i videogiocatori in generale.

L'evento di quest'anno ha messo in mostra la creatività, l'umorismo e la genialità tecnica senza limiti della scena dei giochi per PC con dozzine di trailer, reveal e interviste.

Durante lo streaming sono stati rivelati più di 20 giochi mai visti prima, tra cui Earthless, Last Train Home, Chimera, Sand e Dread Pilots, insieme a tanti altri approfondimenti per titoli che già conoscevamo ma che, in questa occasione, hanno avuto un nuovo palcoscenico.

Ecco quindi tutti gli annunci e i trailer del PC Gaming Show 2023!

Frostpunk 2

Debuttando durante il PC Gaming Show 2023, 11 Bit Studios rivela un nuovo trailer per il sequel del truce gestionale cittadino, ovvero Frostpunk 2, in arrivo nel 2024. L'era del petrolio sta arrivando, portando nuovi disastri, editti difficili e altro ancora.

Teardown, update modalità creativa

Teardown, il sandbox in cui compiere rapine in un mondo completamente distruttibile, si aggiorna con una modalità creativa, in cui si potranno creare oggetti e modelli per poi distruggerli nel corso delle rapine più esplosive che mai.

Nivalis

In un nuovo trailer dedicato alla storia si mostra ancora Nivalis, l'avventura cyberpunk estremamente simulativa in una città piena di nebbia e neon. Il titolo verrà lanciato nel 2024 in un momento non meglio specificato.

Jumplight Odissey

Questo affascinante roguelite ambientato nello spazio è uno dei debutti del PC Gaming Show 2023. Jumplight Odyssey è un videogioco molto interessante con un bello stile, in cui i giocatori dovranno affrontare combattimenti nello spazio per difendere le proprie colonie spaziali, ed è in uscita il 19 giugno 2023.

Road to Vostok

Lo shooter incentrato sulla sopravvivenza, anche molto selvaggia stando a quanto mostra il trailer, Road to Vostok si mostra per la prima volta durante l'evento. Tra climi innevati, bunker da esplorare e difendere e combattimenti tesi, Road to Vostok ha una demo già disponibile su Steam.

Ebenezer and the Invisible World

Il Canto di Natale di Charles Dickens diventa un metroidvania disegnato a mano con Ebenezer and the Invisible World. In tutto questo i giocatori dovranno interpretare proprio il tremendo Ebenezer Scrooge mentre prende a bastonate e calci i suoi nemici, e anche i suoi fantastmi del passato, presente e futuro.

Warhaven

Warhaven si mostra per la seconda volta in questa Summer Game Fest e, ancora una volta, mette in scena un combattimento fantasy PvP ad alto tasso di adrenalina. Il titolo sarà giocabile in anteprima durante lo Steam Next Fest dal 19 al 26 giugno, per un assaggio di caos medivale 16 contro 16.

D.O.R.F.

Per tornare al passato vi servirà proprio D.O.R.F., uno strategico in tempo reale con un'ambientazione fantascientifica che, forse, vi ricorderà almeno un titolo di una certa Blizzard. Non c'è ancora una data di uscita.

Sulfur

Sulfur è uno shooter in prima persona concentrato sulle estrazioni, rigorosamente single player, con uno stile artistico decisamente particolare, tra il cruento e il fumettistico. I giocatori dovranno combattere attraverso i livelli per raccogliere nuovo loot, prima di morire in maniera brutale almeno.

Saleblazer

Il PC Gaming Show 2023 ha visto anche il debutto di un nuovo gioco survival nonché simulatore di negozio, ma anche open world, che arriva in accesso anticipato proprio oggi. Saleblazer si potrà giocare con un massimo di otto giocatori in cooperativa online, per sopravvivere su un'isola spietata, e al commercio.

Eternights

Eternights è un dating sim d'azione che unisce il gameplay di un Devil May Cry e lo sviluppo del personaggio in stile Persona. Tra pericolosi dungeon e caverne nelle terre desolate in cui cercare risorse bisognerà, quindi, uscire anche con qualcuno. Uscirà il 21 settembre 2023.

Pax Dei

Influenzato dal folklore della vita reale e da giochi come EVE Online che enfatizzano gli spunti dei giocatori, Pax Dei sembra un gioco di ruolo fantasy con un approccio unico ai concetti della lore, degli oggetti e alla narrazione.

Mars Horizon 2: The Search for Life

Mars Horizon 2: The Search for Life, un simulatore in cui dovrete guidare la vostra agenzia spaziale alla ricerca di vita nel sistema solare, è attualmente in fase di alpha test e, attraverso il nuovo trailer, è possibile iscriversi per partecipare.

Ferocious

Ferocious è uno sparatutto in prima persona ambientato su un'isola mortale e piena di dinosauri. Al PC Gaming Show 2023, lo sviluppatore ha illustrato l'avventura principale, ispirata a film come King Kong e Jurassic Park e serie di giochi come Far Cry e Crysis.

Islands of Insight

Un'avventura rompicapo in un misterioso regno fantasy, per altro condiviso, Islands of Insights vi consentirà di esplorare, trovare enigmi e collaborare con altri giocatori per risolverli mentre potrete viaggiare sull'isola in vari modi.

Lords of the Fallen

Lords of the Fallen si mostra di nuovo al PC Gaming Show 2023, con un nuovo trailer che mette in mostra le potenzialità di questo nuovo soulslike pronto ad invadere il mercato ad ottobre.

Naheulbeuk's Dungeon Master

Naheulbeuk's Dungeon Master si mostra per la prima volta durante l'evento, e illustra un gameplay fatto di dungeon da costruire pieni di mostri, minion e trappole da dare in pasto agli avventurieri che sperano di saccheggiare il vostro tesoro.

Mariachi Legends

Se Ninja Gaiden fosse ambientato in Messico sarebbe Mariachi Legends. Nel titolo i giocatori interpreteranno un detective che dovrà affrontare una gang macabra, e questo si traduce in un platform 2D ispirato a titoli come Katana Zero e Castlevania.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Frontier mostra il primo gameplay del suo nuovo RTS, ovvero Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, che rievoca le atmosfere dell'epico franchise in una simulazione di combattimento in tempo reale. Lo potrete provare dal 7 al 10 luglio, con un weekend di open beta.

Citizen Sleeper 2

L'ottimo Citizen Sleeper guadagna un sequel, un gioco di ruolo cyberpunk davvero molto ispirato, ambientato in un oscuro mondo controllato dalle corporazioni. Il titolo è ambientato qualche tempo dopo l'originale, e ancora una volta vi ritroverete ad esplorare la nuova città nei panni di un agente dormiente in Citizen Sleeper 2 Starward Vector.

Critter Cove

Critter Cove è un confortevole simulatore di vita tropicale, svelato per la prima volta durante l'evento. Mescolando elementi di Animal Crossing con i giochi di ruolo open world in generale, nel titolo dovrete ricostruire e decorare una intera città, esplorare isole e raccogliere risorse, oltre a fare amicizia con gli autoctoni ovviamente.

Hidden Door

Hidden Door sfrutta le intelligenze artificiali in una piattaforma di narrazione in stile gioco di ruolo, che collabora con autori e altri creatori che verranno pagati per concedere la licenza delle loro creazioni. Si tratta di una fan fiction dinamica senza fine, basata sulla chat, da giocare con gli amici.

Dread Pilots

Dread Pilots è un nuovo gioco di Klei, creatori di Don't Starve e Griftlands, ed è stato annunciato al PC Gaming Show 2023. Ispirato da Sid Meier's Pirates!, in Dead Pirates i giocatori saranno delle canaglie spaziali e dovranno farsi strada tra spazio, commercio, esplorazione e combattimento.

Miasma Chronicles

Gli sviluppatori di Mutant: Year Zero: Road to Eden ci donano una nuova occhiata al loro prossimo gioco di strategia: Miasma Chronicles. Un viaggio attraverso la Nuova America nei panni di Elvis e Diggs dopo che il miasma ha dilaniato la società moderna.

Undead Inc

Un'azienda malvagia che crea zombie in laboratorio è una cosa che i videogiocatori conoscono bene, ma in Undead Inc stavolta sarete nei panni dell'azienda. Un simulatore gestionale in cui dovranno essere creati sieri di vario tipo per creare zombi mortali, mentre dovrete tenere all'oscuro il governo delle vostre attività.

Altered Alma

Altered Alma è una "Space Opera Metroidvania", ambientata in una futuristica Barcellona cyberpunk. I giocatori dovranno combattere contro scagnozzi e boss di ogni tipo, aggiornare il proprio cyberware, ma anche fare amiciza e godersi un po' di romanticismo.

Invector: Rhythm Galaxy

Invector: Rhythm Galaxy è un gioco musicale in cui dovrete correre lungo tracce dai colori vivaci al ritmo di grandi successi pop. Inoltre, il titolo supporta fino a quattro giocatori in modalità cooperativa locale.

The Invincible

The Invincible è un gioco in prima persona ispirato alle tematiche de L'Invincibile, romanzo emblematico del celebre autore di fantascienza e futurologo polacco Stanisław Lem, in una affascinante estetica atompunk in stile anni '50.

Park Beyond

In un nuovo trailer presentato al PC Gaming Show 2023, Park Beyond mostra giostre ancora più selvagge che i Visioneer possono costruire nei propri parchi a tema. Ci sarà anche una campagna e una modalità sandbox quando Park Beyond verrà lanciato nel corso di questo mese.

Pathfinder: Gallowspire Survivors

Pathfinder: Gallowspire Survivors è basato sul popolare gioco di ruolo da tavolo e fa un ulteriore passo avanti nella formula di Vampire Survivors inserendo anche il multigiocatore, scegliendo tra guerriero, ladro o mago.

Parcel Corps

Se amate le consegne in stile Crazy Taxi, potrebbe essere il vostro nuovo guilty-pleasure.

Fabledom

Un city builder dallo stile delizioso che svela alcuni ulteriori dettagli, tra cui quelli del nuovo update.

Chimera

Un survival sim ad ambientazione fantascientifica, ambientato in un pianeta alieno. È realizzato dagli autori di Green Hell.

30xx

Viene annunciato il lancio ad agosto, con l'abbandono dell'early access. Si tratta di un platform side-scroller che somiglia a Mega Man.

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Gioco tattico che conferma l'arrivo per il prossimo 17 agosto. Potete già testare gratis una demo su Steam.

Exo Rally Championship

Guida folle in pianeti alieni, con corse che possono essere interrotte da meteoriti, asteroidi e perfino eruzioni vulcaniche.

Stormgate

Un RTS che ricorda i fasti di Blizzard. Potrebbe essere particolarmente interessante, date un'occhiata al trailer.

Fortune's Run

Uno shooter in soggettiva dalle atmosfere cyberpunk, con dinamiche da immersive sim. Arriverà in early access l'1 settembre.

Hell Let Loose

Nuovo aggiornamento che introduce la modalità Objective, con team di soli 25 giocatori.

Vampire Survivors

È tempo della versione 1.5 del gioco, che aggiungerà alcune sfiziose novità per rendere l'esperienza più gustosa.

Baldur's Gate 3

Vediamo un nuovo dev diary in cui Larian Studios ci introduce alla città di Baldur's Gate 3. Inoltre, c'è anche un corto animato dedicato al gioco.

Ember Knights

Un roguelite che si prepara a lasciare l'accesso anticipato per debuttare definitivamente a luglio.

TerraTech Worlds

Un sandbox survival open world dove dovrete esplorare pianeti alieni a bordo di veicoli che vi divertirete a creare.

Macabre

Un horror multiplayer con meccaniche stealth, dove un gruppo di sopravvissuti si trova in una frattura dimensionale sempre differente.

Earthless

Un roguelike che mescola meccaniche strategiche a quelle da deckbuilder.

Nova Roma

Per gli amanti della Storia, un city builder che strizza l'occhio all'Antica Roma.

Last Train Home

Survival strategico ambientato durante la Guerra Civile Russa. Secondo gli autori, ha alcune meccaniche in tempo reale, ma altre sono da puro gestionale, dal momento che dovrete gestire anche il treno transiberiano (!).

My Friendly Neighborhood

Uno shoooter inquietante ambientato in uno studio televisivo con pupazzi assassini. Arriva il 18 giugno.

F1 Manager 23

Preparatevi a monitorare il muretto della vostra scuderia, con il manageriale dedicato al mondo della Formula 1. I piloti aspettano la vostra strategia e, come lo scorso anno, ci saranno tutti i contenuti della stagione in corso. Magari, almeno qui la Ferrari riuscirà a battere Verstappen...

Breathedge 2

Seguito del primo episodio, è un sandbox con meccainche da survival dove costruirete le vostre navi, gestirete il vostro equipaggio e... cercherete di non morire.

Bloomtown

Uno strategico con battaglie a turni ambientato in un villaggio dove le cose prendono una brutta piega.

Sand

Un multiplayer survival open world che è anche una ucronia, dal momento che immagina la possibilità di viaggi spaziali nella Prima Guerra Mondiale. Sì, avete letto bene.

Dune: Awakening

Un nuovo sguardo al MMO dedicato al mondo di Dune, presentato da Funcom.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti e i recap dalla Summer Game Fest, non dimenticate di visitare il nostro hub interamente dedicato alla kermesse – dove trovate anche tutte le notizie e gli approfondimenti sui giochi più interessanti.