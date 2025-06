Con l'arrivo di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, i fan della saga creata da Hideo Kojima hanno più volte sognato di avere un remake di altri episodi iconici della saga come Metal Gear Solid 2.

In attesa di un sorprendente annuncio da parte di Konami, che difficilmente arriverà in tempi brevi, come sempre ci vengono in aiuto gli appassionati sviluppatori indipendenti che dedicano anni della loro vita a ricreare i momenti più iconici utilizzando le tecnologie grafiche più avanzate.

Tra cui il canale YouTube "JacktheLightning", che ha completato un progetto ambizioso durato oltre due anni: la ricostruzione completa della sequenza d'apertura di Metal Gear Solid 2 utilizzando Unreal Engine 5 (tramite DSOGaming).

Come sempre accade in questi casi, il lavoro è eccellente e ci fa davvero sperare di vedere al più presto un remake vero di Metal Gear Solid 2.

Ecco il risultato:

La dedizione dimostrata dal creatore del progetto emerge chiaramente dall'attenzione maniacale ai dettagli.

Ogni elemento della sequenza originale è stato meticolosamente riprodotto, dalle angolazioni della telecamera ai fondali scenografici, passando per le texture ad alta definizione e l'illuminazione dinamica che caratterizzano le produzioni contemporanee.

L'obiettivo dichiarato era duplice: rendere omaggio all'opera originale di Kojima mantenendone intatto lo spirito narrativo, e al contempo mostrare le capacità espressive del rendering in tempo reale offerto dalle tecnologie attuali. E, bisogna dirlo, l'effetto non è davvero niente male.

Un progetto che arriva con un certo tempismo, per altro, perché alla fine dello scorso anno Metal Gear Solid 2 ha compiuto 23 anni, e rivedere anche solo la sequenza iniziale riproposta in Unreal Engine 5 è un omaggio perfetto all'opera di Hideo Kojima.

Il tutto per un videogioco a dir poco seminale, che a distanza di tutti questi anni riesce ancora ad influenzare molte opere moderne... tra cui gli attuali lavori di Kojima.