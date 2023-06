Capcom Showcase 2023 | Tutti gli annunci e i trailer

Ad arricchire il panorama delle conferenze nella cornice della Summer Game Fest 2023 abbiamo anche un nuovo Capcom Showcase, che anche per questo 2023 ci porterà a vedere più da vicino le prossime produzioni del publisher giapponese – da qualche tempo in stato di grazia, con release come quelle di Resident Evil e del recente Street Fighter 6.

Sapevamo che in questo appuntamento avremo scoperto nuovi dettagli sull'atteso Dragon's Dogma 2.

Vediamo insieme tutto quello che è stato detto, gioco per gioco.

Path of the Goddess

Torna l'affascinante titolo simil-Onimusha che era stato presentato durante lo showcase di Xbox. Come già detto nell'altro articolo, le atmosfere orientaleggianti alludono a un combattimento con diverse armi, tra archi e lame.

Sembra inoltre che gli scenari siano pregni della mitologia e del folklore giapponese. Arriverà su PC, PS5, XSX e dal day-one su Game Pass. Realizzato in RE Engine, il titolo mescolerà meccaniche action e strategiche.

Mega Man X Dive Offline

Il titolo arriva su iOS e Android e viene mostrato da vicino nelle sue meccaniche in un trailer commentato: avremo oltre 900 livelli da giocare, viene messo in evidenza che potremo anche affrontare delle sfide contro boss dal passato della saga.

Arriverà nel 2023, anche su Steam.

Street Fighter 6

Ci viene ricordata la disponibilità di Street Fighter 6 e le sue peculiari stramberie, tra cui la modalità ruolistica World Tour.

Ovviamente, il gioco è protagonista anche del Capcom Pro Tour, dove si sfideranno i più grandi campioni di Street Fighter.

Trovate su SpazioGames.it la video recensione completa del gioco.

Resident Evil 4 VR

Un modo diverso di vivere Resident Evil 4, che con questa variante in VR arriva esclusivamente su PlayStation VR 2.

Pragmata

Dopo tanto, tanto, tanto silenzio, è il momento di rivedere in azione Pragmata. Più o meno.

Il trailer inizia mostrandoci un bigliettino dove gli sviluppatori, a modo loro, si scusano per il ritardo.

«È con cuore pesante che dobbiamo annunciare di dover rinviare ancora il gioco» chiude un messaggio, dopo poche sequenze, che sottolinea come il team abbia bisogno di altro tempo. Non viene fornita una nuova finestra di lancio.

Inizialmente atteso per il 2022, il gioco era stato rinviato al 2023, ma a quanto pare non arriverà di certo quest'anno. Attendiamo una nuova finestra di lancio e speriamo che gli sviluppatori possano lavorarci serenamente: arriverà quando è pronto. Qualsiasi cosa sia.

Ghost Trick: Detective Fantasma

Il ritorno del gioco, ormai dietro l'angolo, è protagonista allo Showcase di Capcom. Potete provare ora una demo da scaricare gratis, per cominciare le vostre indagini e farvi un'idea delle atmosfere del gioco.

Una delle sue caratteristiche chiave, dato che parliamo di un detective fantasma, è che potrete... possedere le cose. E potrete anche giocare con il tempo, riavvolgendolo per capire come risolvere i casi a cui state lavorando.

L'uscita, ricordiamo, è attesa per il 30 giugno su PC, PS4, Xbox One e Switch. I progressi che farete nella demo saranno tenuti nel gioco completo.

Ace Attorney: Apollo Justice Trilogy

Gli amanti dei giochi investigativi si sfregheranno le mani per questo cofanetto che includerà Ace Attorney: Apollo Justice + Ace Attorney: Phoenix Wright - Dual Destinies + Ace Attorney: Phoenix Wright - Spirit of Justice.

L'uscita è attesa per inizio 2024 su PC (Steam), PS4, Xbox One e Switch. Tutti i giochi sono resi in HD e saranno disponibili in sette lingue, ma non in italiano.

Segmento Capcom Town

Ricordate che ora potete visitare digitalmente un "museo digitale" dedicato ai quarant'anni di Capcom, pieno di chicche ed easter egg che permettono di ripercorrere la storia del publisher e sviluppatore giapponese.

Potete visitarlo a questo indirizzo.

Exoprimal

C'è uno spazio anche per ulteriori update su Exoprimal, il game as a service ad alto contenuto di dinosauri, che abbiamo già avuto modo di testare di recente, come vi abbiamo riferito nella nostra anteprima controller alla mano.

Il segmento è (troppo?) dettagliato e mostra la funzione delle exosuit e diverse delle meccaniche del gioco, tra cui lo scontro con un T-Rex. Rimane da capire, certo, se questo basterà per fare in modo che Exoprimal si imponga tra i fan dei GaaS, considerando quanto difficile sia riuscire ad avere una buona persistenza, in questo tipo di giochi.

Dal 16 al 18 giugno ci sarà una nuova open beta, la seconda, per mettere alla prova il gioco. Potrete quindi provarlo con mano e avrete delle ricompense digitali da portare con voi, se prenderete parte ai test.

Il lancio, ricordiamo, è atteso per il 14 luglio prossimo. Il gioco sarà dal day-one su Game Pass.

Dragon's Dogma II

Hideaki Itsuno ci presenta da vicino l'atteso Dragon's Dogma II. Ci viene mostrato il trailer che abbiamo visto qualche giorno fa.

Subito dopo, Itsuno ci conferma che il gioco sarà un single-player, ma con le Pawns al nostro fianco sarà un po' come giocare una cooperativa. Potremo formare un party di fino a quattro personaggi, con gli alleati che saranno controllati dall'IA del gioco.

È un'estensione del sistema visto nel titolo originale, anche nelle dimensioni: il mondo sarà quattro volte più grande.

Potrete decidere tra diverse vocazioni per dare personalità al vostro alter ego, scegliendo l'approccio che fa per voi. L'intento del team, sottolinea Itsuno, è quello di spingervi a sperimentare per trovare il vostro approccio: anziché attaccare un mostro, magari a volte basterebbe far crollare un ponte...

Ci saranno mostri dal gioco precedente e altri del tutto nuovi, come Medusa. La sensazione è sicuramente quella di un Dragon's Dogma su più ampia scala, rispetto all'episodio capostipite.

Il gioco arriverà su Steam, PS5 e Xbox Series X|S.

E così, dopo averci ricordato anche i saldi in corso sugli store per celebrare il 40esimo compleanno di Capcom, lo Showcase si è concluso.