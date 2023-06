Avowed sembra lo Skyrim di Obsidian, anche gratis su Game Pass

In occasione dell'Xbox Games Showcase di stasera c'è stato spazio anche per Avowed, il nuovo grande gioco di Obsidian Entertainment, previsto nel 2024.

A parte un teaser trailer, il progetto della talentuosa software house parte degli Xbox Game Studios è avvolto da una nuvola di mistero, e in molti morivano dalla voglia di saperne di più.

Dal nuovo trailer, davvero suggestivo, sembra a tutti gli effetti molto simile a Skyrim, ma con una maggiore densità della mappa rispetto al classico di Bethesda.

Il filmato ci presenta Kai, il primo di un cast di compagni che ti accompagnerà attraverso le Terre Viventi, una nuova ambientazione nel mondo di Eora di Obsidian, familiare ai fan della serie Pillars of Eternity.

Obsidian ha creato un nuovissimo sistema di combattimento in prima persona: potremo giocare con una combinazione di spade, pistole, magia e altro ancora.





«Noi di Obsidian Entertainment sappiamo che i giocatori hanno atteso un aggiornamento di Avowed e siamo entusiasti di mostrare ciò a cui abbiamo lavorato con un primo trailer di gameplay oggi all'Xbox Games Showcase 2023», si legge nel sito ufficiale.

«Espandendo l'universo che abbiamo creato per i giochi originali di Pillars of Eternity, Avowed porta una nuova prospettiva, un nuovo modo di combattere e una nuova terra da esplorare nel mondo di Eora. I giochi dei Pilastri ci sono cari e non vediamo l'ora di condividere Avowed con tutti l'anno prossimo».

Come in tutti i giochi di ruolo di Obsidian, anche in Avowed i compagni giocano un ruolo fondamentale nella nostra avventura. Il primo compagno che troverete è Kai, un Aumaua costiero che attualmente risiede nelle Terre Viventi ed è uno degli unici volti amichevoli che troveremo.

«Il combattimento in prima persona è stato un punto di forza per noi. Abbiamo incorporato una serie di modi in cui i giocatori possono combattere la flora e la fauna delle Terre Viventi. Avrete a disposizione spade, scudi, pistole, incantesimi e molto altro ancora, compresa la possibilità di brandire due armi, creando un vasto numero di combinazioni tra cui scegliere.»

Scopriamo tutti gli annunci e i trailer dall'Xbox Games Showcase nel nostro riassunto completo, che fa il recap di quanto svelato. A seguire, dopo lo Showcase di Xbox, ci sarà anche lo Starfield Direct, un appuntamento dedicato interamente alla nuova IP di Bethesda Game Studios.

