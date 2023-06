Prince of Persia The Lost Crown torna all'Ubisoft Forward

In occasione dell'Ubisoft Forward, il già svelato Prince of Persia The Lost Crown è tornato con un paio di video nuovi di zecca.

Il gioco si racconta infatti con un nuovo trailer animato in uno stile davvero molto particolare, seguito da un filmato relativo al gameplay puro e semplice (che troppo male non è).

Advertisement

Il gioco sarà disponibile dal 18 gennaio 2024, e il gameplay sembra essere un mix tra il classico Prince of Persia e uno stile decisamente più moderno.

Prince of Persia The Lost Crown arriverà il 18 gennaio prossimo su PC e su tutte le console, di vecchia e nuova generazione.

Se volete recuperare tutti gli annunci e i trailer mostrati in occasione dell'Ubisoft Forward non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.