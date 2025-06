Warhammer 40.000 Space Marine: Master Crafted Edition ha scatenato una vera e propria rivolta tra i giocatori, costringendo gli sviluppatori a correre ai ripari con rimborsi completi e sconti d'emergenza.

Il remaster dell'amato titolo del 2011 è stato messo in vendita a prezzo che molti utenti hanno considerato eccessivo per quello che è essenzialmente lo stesso gioco con qualche poligono in più.

Inoltre, come vi avevamo riportato, la realizzazione di Space Marine Master Crafted Edition il prodotto un "cash grab", ovvero un modo per fare soldi facili travestito da miglioramento tecnico.

La community di Steam non ha tardato a far sentire la propria voce, sommergendo la pagina del gioco con recensioni negative che hanno raggiunto il 71% del totale. I giocatori hanno espresso frustrazione non solo per il prezzo considerato sproporzionato, ma anche per una serie di problemi tecnici che hanno compromesso l'esperienza di gioco fin dal day one.

Inoltre la modalità multiplayer, uno dei punti di forza teorici della remaster, si è rivelata praticamente deserta, con pochissimi giocatori attivi online.

Di fronte alla tempesta di critiche, gli sviluppatori hanno rapidamente pubblicato un post ufficiale sul blog di Steam annunciando una serie di misure correttive (tramite PC Gamer).

La mossa più significativa riguarda i rimborsi completi offerti a tutti i giocatori che hanno acquistato la Master Crafted Edition, indipendentemente dalle ore di gioco accumulate. Questa politica eccezionalmente generosa rimarrà valida fino alle 18:00 del 10 luglio 2025.

Parallelamente, è stato introdotto uno sconto del 50% per i possessori dell'Anniversary Edition, anche se questa offerta ha una durata limitata fino alla stessa data.

La speranza è che il team di sviluppo possa riuscire a mettere le mani sul titolo per ridargli giustizia. Per una storia che, per motivazioni diverse, ci ricorda moltissimo quello che è a tutti gli effetti il nuovo Cyberpunk 2077.

Intanto il ben più amato Space Marine 2 si è aggiornato di recente con una nuova modalità, che era attesissima dai fan.