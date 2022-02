Pokémon Go | Guida

Uscito nel 2016, Pokémon Go si impose come un vero e proprio tormentone di quell’estate. Tutte le persone, in giro per le città, andavano a catturare Pokémon in realtà aumentata, armate del loro smartphone. Il titolo firmato da Niantic, infatti, univa le dinamiche storiche dei giochi Pokémon alla nostra realtà, permettendo – attraverso la fotocamera del proprio cellulare – di vedere i mostriciattoli anche nel mondo reale, e di giocare per catturarli.

I punti di interesse delle città diventavano così palestre virtuali, gli altri giocatori allenatori in un mondo sovrastante quello reale: un’idea di gioco che tutt’oggi è ancora apprezzatissima da milioni di persone in tutto il mondo, motivo per cui Niantic continua a supportare il gioco con sempre nuovi contenuti stagionali.

Certo, in un periodo di pandemia e quarantene un gioco che richiede di spostarsi fisicamente per esplorare i suoi scenari, che sono in realtà i nostri, ha dovuto adattarsi, ma la sua popolarità è ancora assolutamente sulla cresta dell’onda. Per questo motivo, abbiamo deciso di proporre ai nostri lettori delle guide specifiche dedicate, che aiuteranno neofiti ed esperti a orientarsi meglio e più facilmente all’interno dell’universo di Pokémon Go.

Le guide sono in aggiornamento e in futuro questo hub ne raccoglierà di ulteriori, quindi raccomandiamo agli allenatori in realtà aumentata di non perdere di vista la nostra pagina.

