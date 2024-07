Cuffie o auricolari da gaming: quali acquistare?

Quando si tratta di migliorare la propria esperienza di gioco, scegliere l’accessorio audio giusto è fondamentale. Che siate giocatori occasionali o appassionati hardcore, la qualità del suono può fare una grande differenza nel coinvolgimento nel gioco: provate a giocare un titolo senza audio attivo e noterete subito quanto importante sia il comparto sonoro. Pertanto, la domanda fondamentale è: è meglio acquistare auricolari o cuffie da gaming?

In questa guida vedremo le differenze, i vantaggi e gli svantaggi di entrambi, aiutandovi a prendere una decisione informata in base alle vostre necessità.

Vantaggi delle cuffie da gaming

Vediamo, prima di tutto, quali sono i vantaggi che avreste nello scegliere di comprare delle cuffie, rispetto a un paio di auricolari.

Qualità del suono

Le cuffie da gaming sono spesso preferite per la loro qualità del suono, generalmente di alto livello. Grazie ai driver di dimensioni maggiori, infatti, sono in grado di riprodurre un audio più ricco e dettagliato, fondamentale per individuare i passi dei nemici o i segnali ambientali durante il gioco.

La direzionalità dell'audio, infatti, è un aspetto fondamentale dell'esperienza di gameplay, sia che vogliate godervi titoli dal piglio narrativo sia che siate giocatori competitivi – dove capire la direzione da cui i nemici arrivano è fondamentale.

Comfort

Le cuffie da gaming sono progettate per essere indossate durante lunghe sessioni di gioco. Molti modelli dispongono di cuscinetti auricolari imbottiti e fasce regolabili per garantire un comfort prolungato, essenziale per i giocatori che trascorrono molte ore davanti allo schermo.

Inoltre, spesso i cuscinetti sono anche sostituibili: ad esempio, ci sono modelli di cuffie che hanno cuscinetti in similpelle e dei cuscinetti in spugna – che sono invece ideali per le stagioni calde. In alcuni casi, inoltre, sono anche dotate di cuscini auricolari e di imbottitura per la fascia in memory foam, che si adattano quindi alla forma della vostra testa.

Funzionalità extra

Numerose cuffie da gaming offrono funzionalità avanzate come il surround sound 7.1, che crea un’esperienza audio particolarmente coinvolgente, e microfoni con cancellazione del rumore per comunicazioni chiare e prive di interferenze.

Durata della batteria (solo su modelli wireless)

Le cuffie wireless da gaming nella maggior parte dei casi vantano una lunga durata della batteria, permettendo di giocare per ore senza doversi preoccupare di interruzioni date dalla batteria arrivata rapidamente a fine corsa.

Svantaggi delle cuffie da gaming

Tuttavia, scegliere delle cuffie anziché degli auricolari comporta anche alcuni svantaggi, dei quali dovreste tenere conto per compiere una scelta oculata.

Ingombro

Alcune cuffie da gaming possono risultare piuttosto ingombranti e pesanti, il che potrebbe essere scomodo per alcuni utenti, specialmente durante sessioni di gioco molto lunghe.

Inoltre, capita spesso che le cuffie con una buona resa audio esercitino una certa pressione sui padiglioni – e se a questo si può rimediare con dei cuscinetti morbidi, può risultare scomodo e fastidioso per chi gioca con gli occhiali, dal momento che le cuffie esercitano una pressione non indifferente proprio sulle aste degli occhiali.

Prezzo

Le cuffie da gaming di alta qualità tendono ad avere un costo elevato, giustificato dalle numerose funzionalità offerte. Tuttavia, esistono anche cuffie da gaming entry-level che, pur avendo un prezzo più contenuto, offrono comunque una buona qualità audio e comfort accettabile. Tenetene conto, quando fate la vostra scelta.

Vantaggi degli auricolari da gaming

Passiamo ora in rassegna quelli che sono i vantaggi nello scegliere degli auricolari da gaming rispetto invece a un paio di cuffie.

Portabilità

Gli auricolari da gaming sono leggeri e facili da trasportare, ideali per i giocatori che si spostano frequentemente o che preferiscono un setup più minimalista. Potete, letteralmente, portarli sempre in tasca con voi, o infilarvi facilmente nel vostro zaino se magari giocate nelle pause al lavoro o a scuola.

Prezzo

Gli auricolari da gaming tendono nella maggior parte dei casi (ma non sempre, attenzione!) ad essere più economici rispetto alle cuffie, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo, soprattutto per chi ha un budget limitato.

Ci sono dei modelli true wireless che hanno prezzi estremamente alti, ma in linea d i massima il rapporto qualità del sonoro e prezzo degli auricolari è un po' meno sbilanciato rispetto a quanto accade nelle cuffie di fascia alta.

Comfort

Per chi trova le cuffie troppo ingombranti o pesanti, gli auricolari rappresentano un’alternativa estremamente più confortevole, al punto che ci sono modelli che vi dimenticherete davvero di avere addosso.

Inoltre, sono meno inclini a causare sudorazione e surriscaldamento delle orecchie, garantendo un’esperienza di gioco più piacevole.

Svantaggi degli auricolari da gaming

Anche nella scelta degli auricolari, però, non tutto è rose e fiori e ci sono alcuni svantaggi da tenere in considerazione.

Qualità sonora

A causa delle loro dimensioni ridotte, gli auricolari non possono eguagliare le cuffie in termini di qualità audio. Tuttavia, i modelli di fascia alta offrono comunque un suono più che soddisfacente, considerando che le dimensioni dei driver sono estremamente ridotte rispetto a quelli che trovate nelle cuffie.

Microfono

Molti auricolari da gaming non dispongono di un microfono integrato o, quando lo hanno, presentano una qualità di registrazione inferiore rispetto alle cuffie, di livello praticamente "telefonico" (nel senso che la voce si sente davvero come se fosse una conversazione al telefono di qualche decennio fa).

Questo può essere un inconveniente per chi gioca online e necessita di comunicare con i propri compagni di squadra. Gli auricolari con microfono integrato sono spesso true wireless, ma come dicevamo i true wireless tendono in genere ad avere un costo significativamente più elevato.

Batteria

Gli auricolari wireless solitamente hanno una durata della batteria inferiore rispetto alle cuffie wireless, richiedendo ricariche più frequenti durante le sessioni di gioco.

Se, quindi, giocate per molte ore di seguito, o fate lunghe sessioni online con gli amici, potrebbero ostacolarvi un po', lasciandovi senza batteria prima di quanto non farebbe un paio di cuffie. Il problema si risolve, ovviamente, se utilizzate auricolari cablati.

Cuffie vs auricolari da gaming: punto per punto

Qualità del suono

Le cuffie da gaming sono dotate di driver di grandi dimensioni, generalmente da 40 mm o superiori, che offrono una risposta in frequenza più ampia e una qualità del suono più dettagliata. Questo consente di percepire chiaramente i suoni di gioco, come i passi dei nemici, gli spari e i dialoghi, migliorando l’esperienza complessiva, perché il suono ha una profondità difficilmente riproducibile dagli auricolari.

Gli auricolari, invece, sono equipaggiati con driver più piccoli, solitamente di 10-12 mm. Nonostante alcuni modelli di fascia alta possano offrire un buon suono, non riescono a eguagliare la profondità e la ricchezza delle cuffie. Tuttavia, per giochi meno esigenti in termini di audio, gli auricolari possono comunque garantire un’esperienza più che soddisfacente.

Ergonomia

Le cuffie da gaming sono progettate per offrire comfort durante lunghe sessioni di gioco, grazie a cuscinetti auricolari imbottiti e fasce regolabili. Alcuni modelli presentano cuscinetti in memory foam o materiali traspiranti per ridurre il calore e la sudorazione. Le cuffie over-ear avvolgono completamente le orecchie, offrendo un’ottima insonorizzazione passiva, che aiuta a immergersi nel gioco senza essere disturbati dai rumori esterni.

Tuttavia, se giocate con gli occhiali ci sono dei modelli che, esercitando pressione sulle loro aste, risultano scomodi per sessioni anche di media lunghezza – e in estate alcuni cuscinetti auricolari possono farvi parecchio caldo.

Le cuffie di alta qualità includono meccanismi di regolazione ergonomica che permettono di adattare perfettamente la forma della cuffia alla testa, distribuendo il peso in modo uniforme e prevenendo fastidi e pressioni indesiderate. Questi aspetti sono fondamentali per mantenere un elevato livello di comfort anche dopo ore di utilizzo continuo.

Dal canto loro, gli auricolari sono fatti per adattarsi perfettamente al canale auricolare – e ci sono modelli così comodi che ci si dimentica davvero di averli addosso. Non tutti gli auricolari sono ergonomici allo stesso modo, ma lato comodità e discrezione sono difficili da battere.

Funzionalità

Le cuffie da gaming offrono una vasta gamma di funzionalità avanzate, come il surround 7.1, che crea un’esperienza audio immersiva. Altre caratteristiche includono microfoni con cancellazione del rumore, controlli audio integrati e luci RGB personalizzabili, per chi ama sbizzarrirsi anche con il look.

Gli auricolari, pur essendo più semplici, possono comunque offrire funzionalità utili come microfoni integrati, controlli sul cavo (a meno che non siano true wireless) e resistenza al sudore. Tuttavia, i modelli più economici mancano delle funzionalità avanzate che ormai quasi tutte le cuffie possono offrire. La profondità delle feature, come è logico che sia, va di pari passo con il prezzo: per avere funzionalità avanzate in molti casi è bene guardare direttamente ai true wireless, che ne integrano molte – ma a un prezzo non indifferente.

Versatilità

Le cuffie da gaming, in linea di massima, più versatili e si prestano bene anche alla fruizione di musica, di film o di riunioni di lavoro in video. Sono, insomma, estremamente adattabili al contesto di cui avete bisogno.

Gli auricolari sono invece più indicati per chi si sposta spesso e preferisce quindi una soluzione che sia facile da trasportare e molto molto leggera. Sono anche la scelta ideale per chi vuole usarli mentre fa sport, o mentre si sposta per un viaggio. Se giocate in aereo, ad esempio, è più immediato tirare fuori dalla tasca gli auricolari e indossarli, che tirare fuori dal bagaglio un paio di cuffie.

Prezzo

Le cuffie da gaming di fascia alta, che vantano tutte le migliori feature, possono essere piuttosto costose, con prezzi che variano da 100€ a oltre 300€. Certo, i soldi da investire sono giustificati da quanto offerto, ma è bene tenerne conto se avete un budget limitato.

Gli auricolari da gaming tendono ad essere più economici, soprattutto i modelli cablati, con prezzi che vanno da 20€ a 100€. Pur non offrendovi la medesima profondità sonora di un paio di cuffie, possono comunque darvi soddisfazioni e sono ideali per chi non vuole spendere troppo e cerca una soluzione spendibile anche on-the-go.

Oltretutto, se invece volete una qualità superiore potete comprare dei True Wireless, che però hanno costi significativamente più alti, che arrivano anche sopra i 200€: da poco, ad esempio, abbiamo recensito gli ASUS ROG Cetra True Wireless, oppure gli auricolari Sony INZONE, o i PlayStation Pulse Explore pensati per console Sony.

Quali scegliere?

La scelta tra cuffie e auricolari da gaming dipende, ovviamente, dalle vostre esigenze e dal vostro stile di gioco. Per aiutarvi a scegliere, ricordate di tenere conto di questi punti:

Se desiderate un audio eccellente e un comfort prolungato per lunghe sessioni di gioco, le cuffie da gaming sono l’opzione ideale.

per lunghe sessioni di gioco, le cuffie da gaming sono l’opzione ideale. Se invece preferite una soluzione leggera, portatile e più economica , gli auricolari sono quello di cui avete bisogno.

, gli auricolari sono quello di cui avete bisogno. Se giocate principalmente da casa e cercate funzionalità avanzate come il surround sound e microfoni con cancellazione del rumore, dovreste orientarvi su delle cuffie.

e cercate funzionalità avanzate come il surround sound e microfoni con cancellazione del rumore, dovreste orientarvi su delle cuffie. Se vi spostate spesso, viaggiate tanto o giocate in molti contesti diversi, allora quelli adatti per voi sono degli auricolari.

