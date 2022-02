Eevee è sicuramente uno dei Pokémon più iconici di tutto il franchise, oltre che ad esserne diventato una mascotte: non poteva certo essere assente nemmeno in Pokémon GO, dove ha mantenuto la caratteristica che lo ha reso celebre tra i fan.

Questo adorabile Pokémon di tipo normale è infatti l’unico in tutta la serie a possedere più di tre evoluzioni separate: nei giochi principali, dopo alcuni importanti requisiti, potrete infatti scegliere se evolverlo in Vaporeon, Flareon, Jolteon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon o Sylveon.

In questa guida vi spiegheremo come evolvere Eevee in Pokémon GO, dato che gli step necessari per ottenere la vostra evoluzione preferita sono molto diversi.

Come evolvere Eevee

L’omonima mascotte protagonista di Pokémon Let’s GO Eevee può essere un partner molto difficile da evolvere nella forma che più preferite, considerando che nello spin-off sono assenti le iconiche pietre evolutive.

Fortunatamente, Pokémon GO ha incluso un omaggio alla serie animata con un piccolo easter egg: se darete al vostro Eevee un soprannome specifico prima di avviare l’evoluzione, che richiederà 25 caramelle, sarete in grado di decidere la sua trasformazione.

Ognuno dei seguenti soprannomi potrà però essere utilizzato solo una volta per account: dopo aver ottenuto una specifica evoluzione, non sarà più possibile ri-ottenerla tramite questo trucco.

Vaporeon: Rainer

Rainer Jolteon: Sparky

Sparky Flareon: Pyro

Pyro Espeon: Sakura

Sakura Umbreon: Tamao

Tamao Leafeon: Linnea

Linnea Glaceon: Rea

Rea Sylveon: Kira

Come evolvere Eevee in Vaporeon, Jolteon o Flareon

Le evoluzioni di tipo Acqua, Elettro e Fuoco sono le prime ad essere state rese disponibili all’interno di Pokémon GO, trattandosi di forme appartenenti alla prima generazione.

Riuscire a ottenerle non richiederà alcun metodo specifico: basterà utilizzare le 25 caramelle direttamente dal menù di evoluzione e Eevee si evolverà casualmente in una delle tre forme alternative.

Sfortunatamente non esiste un altro metodo per stabilire l’evoluzione manuale di Vaporeon, Jolteon o Flareon, con l’unica eccezione del trucco dei soprannomi valido solo una volta.

Come evolvere Eevee in Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon o Sylveon

Per quanto riguarda invece le evoluzioni Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon e Sylveon, Pokémon GO ha invece pensato a differenti metodi che fossero in grado di ricalcare fedelmente gli step necessari nella serie principale ideata da Game Freak.

Espeon e Umbreon potranno infatti essere ottenuti utilizzando Eevee come compagno e camminando per 10km, per poi scegliere di evolverlo durante il giorno o la notte per ottenere le rispettive evoluzioni di tipo Psico e Buio.

Se invece vorrete ottenere Leafeon e Glaceon, sarà necessario unicamente utilizzare un Modulo Esca Silvestre o Glaciale prima di evolvere il vostro Eevee: entrambi questi oggetti sono acquistabili nel negozio per 200 Pokémonete.

Infine, per evolvere Eevee in Sylveon dovrete impostarlo come vostro compagno e ottenere 75 cuori: dopo aver fatto ciò, potrete procedere con l’evoluzione.

Occorre però sottolineare che per evolvere il vostro partner in Espeon, Umbreon o Sylveon, oltre agli step precedentemente indicati, sarà necessario che rimanga impostato come compagno prima dell’evoluzione, altrimenti il procedimento non funzionerà.

Se seguirete alla lettera i nostri suggerimenti, in breve tempo sarete in grado di ottenere tutte le evoluzioni di Eevee e potenziare al meglio la vostra squadra.