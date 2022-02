Dove trovare Grimer in Pokémon GO

Non tutti i Pokémon di tipo Veleno sono facili da catturare in Pokémon GO: uno dei più iconici introdotti nella prima generazione e che, grazie a Sole e Luna, ha ricevuto perfino una forma alternativa, è infatti uno dei partner più difficili da aggiungere alla nostra squadra.

Stiamo naturalmente parlando di Grimer, un Pokémon che ha spesso creato non pochi problemi agli allenatori che intendono completare il proprio Pokédex, almeno all’interno del capitolo mobile.

In questa guida vi spiegheremo dunque dove trovare Grimer più facilmente, spiegandovi anche come poter ottenere la forma di Alola.

Dove trovare Grimer

Grimer è considerato un Pokémon raro da trovare: questo significa che rispetto a tante altre creature sarà molto più difficile da incontrare, ma non impossibile.

Come molti altri Pokémon di tipo veleno, Grimer ama apparire nelle zone industriali delle città, ma potrete incontrarli più facilmente anche lungo fiumi, laghi e stagni.

Pur dirigendovi in questi luoghi, potreste non riuscire a incontrarne subito uno selvatico, dato che la loro percentuale di apparizione resta comunque molto bassa: per questo motivo, il nostro suggerimento è quello di utilizzare un Aroma o un Modulo esca dove possibile.

Potrebbe anche valere la pena aspettare un Community Day dedicati proprio a Grimer: durante queste giornate sarà infatti molto più facile riuscire a incontrarli e catturarli.

Dove trovare Grimer di Alola

Per quanto riguarda invece la forma Alola introdotta su Sole e Luna, nel momento in cui scriviamo questa guida non è ancora possibile riuscire a catturarne uno selvatico.

Tuttavia, è comunque possibile riuscire a ottenerli con un po’ di pazienza: Grimer di Alola è infatti uno dei tanti Pokémon che possono schiudersi dalle uova da 7km.

La sua evoluzione, Muk di Alola, è uno dei mostri tascabili più utili di tutto Pokémon GO grazie al suo doppio tipo Veleno/Buio: vi consigliamo dunque di schiudere quante più uova possibili per assicurarvi questo pericoloso alleato.