Dove trovare Pokémon rari in Pokémon GO

Dopo oltre 5 anni dal lancio che lo rese un vero e proprio fenomeno mondiale, Pokémon GO è ancora oggi uno dei titoli mobile più giocati al mondo e protagonista di numerosi aggiornamenti, che introducono nuovi mostri tascabili da collezionare.

In linea con lo spirito del franchise, anche nel capitolo mobile dovremo fare spesso i conti con Pokémon particolarmente rari, che in alcuni casi potrebbero essere addirittura disponibili in quantità limitate.

In questa guida vi aiuteremo dunque a scoprire tutto quello che dovete sapere sui Pokémon più rari e le procedure necessarie per incontrarli.

Dove trovare Pokémon rari

Meltan e Melmetal

La nostra guida non può che iniziare con Meltan: è infatti non solo il primo Pokémon misterioso ad aver debuttato direttamente su Pokémon GO, ma è anche l’unico di questa categoria in grado di evolversi.

Potrete ottenere facilmente un Meltan completando la ricerca speciale «Let’s GO, Meltan!», alla quale potrete accedere solo dopo aver catturato 100 Pokémon nella regione di Kanto.

Tuttavia, questo sistema vi permetterà di accedere a solo uno di questi misteriosi Pokémon: il miglior sistema per moltiplicare i vostri incontri è quello di sfruttare la compatibilità con Pokémon Let’s GO e ottenere le Mystery Box trasferendo mostri tascabili nei videogiochi per Nintendo Switch. Le Mystery Box vi permetteranno infatti di accedere ad aromi che attireranno Meltan per un periodo limitato.

Per evolverlo in Melmetal sarà necessaria una quantità impressionante di 400 caramelle: alcuni metodi alternativi per riuscire ad ottenerle saranno dunque renderlo un vostro compagno, utilizzare caramelle rare e posizionarlo a difesa di una palestra.

Noibat

Noibat è uno dei primi Pokémon di sesta generazione ad essere stato incluso su Pokémon GO, ma è anche uno dei più difficili da incontrare selvatico.

Potrete trovarlo solo quando ci sarà un clima ventoso: se noterete questa condizione atmosferica, tenete d’occhio il radar della vostra app. Sarà possibile anche ottenerlo casualmente dalle uova che richiedono 10km per schiudersi.

Sandile

Il Pokémon di quinta generazione Sandile è un altro caso molto particolare, potendosi schiudere soltanto dalle uova insolite, che richiederanno ben 12KM prima di schiudersi.

Sandile potrà essere ottenuto soltanto tramite queste particolari uova, ma possiede percentuali bassissime: al momento non è ancora possibile incontrarlo in forma selvatica.

Azelf, Mesprit e Uxie

A differenza di altri Pokémon Leggendari, i Guardiani dei Laghi di quarta generazione hanno l’insolita caratteristica di comparire nella vostra area esattamente come i mostri tascabili più comuni.

Tuttavia, dato il loro status leggendario, questo non significa che sarà affatto facile incontrare Azelf, Mesprit e Uxie: la loro percentuale di spawn è tra le più basse di tutto il gioco, dunque occorrerà tenere sempre gli occhi aperti.

Unown

Gli Unown sono da sempre uno dei Pokémon più bizzarri e affascinanti di tutto l’universo ideato da Game Freak, e anche la loro apparizione in Pokémon GO non rappresenta un’eccezione.

Ognuno di questi Pokémon rappresenta una lettera dell’alfabeto e sono tra i mostri tascabili più difficili da incontrare: non esistono zone in cui la loro comparsa è più probabile, né è possibile ottenere bonus tramite le loro apposite medaglie.

Inoltre, anche se li incontrerete, non è detto che rappresentino la lettera che state cercando: la vostra migliore possibilità è quella di utilizzare le esche per aumentare le probabilità di incontrarli selvatici.

Pikachu Libre

Fino a questo momento vi abbiamo solo parlato di Pokémon che potete catturare selvatici, tuttavia Pikachu Libre è un caso decisamente più particolare: si tratta di una ricompensa affidata soltanto agli allenatori più forti della Lega Lotte GO.

Di conseguenza, l’unico modo per ottenere questa particolarissima variante di Pikachu è solo e soltanto quella di affrontare i migliori allenatori e di scalare le classifiche: un’impresa più facile a parole che con i fatti, soprattutto vista la crescente popolarità del gioco.

Pokémon in edizione limitata

Come spesso accade per i giochi mobile, anche Pokémon GO ha introdotto occasionalmente dei partner in edizione limitata: significa che si tratta di Pokémon ottenibili soltanto durante particolari eventi.

Questi possono essere dunque semplici Pokémon in costume o, in alcuni casi, perfino mostri Misteriosi momentaneamente non più ottenibili.

Vogliamo aggiungere in questa categoria anche i Pokémon Leggendari che è possibile catturare negli appositi Raid: dato che le selezioni cambieranno costantemente, vale sempre la pena di provare a prenderli prima che sia troppo tardi.

Pokémon Misteriosi delle ricerche speciali

Concludiamo la nostra selezione di Pokémon rari con gli immancabili Misteriosi, spesso distribuiti tramite le ricerche speciali e perciò ottenibili facilmente da tutti i giocatori durante tutta la durata dei relativi eventi.

Per questo motivo, è proprio la loro natura che ne impedisce di ottenerne molteplici copie: ogni ricerca speciale potrà essere completata solo una volta e in alcuni casi sarà perfino disponibile per un periodo limitato.

Questo significa che, proprio come per i capitoli della serie principale, i Pokémon Misteriosi sono i mostri più rari di tutto il gioco, dato che è necessario attendere una loro distribuzione ufficiale e che non sarà possibile collezionarne quantità aggiuntive.