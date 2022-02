Come trovare e battere Giovanni in Pokémon GO

Anche all’interno di Pokémon GO gli allenatori dovranno fare i conti con il temibile Team Rocket, ma come sempre la più grande minaccia sarà Giovanni, il loro leader incontrastato.

Giovanni rappresenta una delle sfide più impegnative di tutto il capitolo mobile, ma proprio come nella serie principale si tratta di una presenza misteriosa e pericolosa, motivo per il quale sarà molto importante arrivare ad affrontarlo con il giusto team.

Ma nemmeno trovarlo sarà un’impresa facile, dato che dovrete dimostrare di essere degni di sfidarlo: in questa guida vi spiegheremo dunque come fermare il capo del Team GO Rocket e le procedure da eseguire per individuarlo.

Come trovare Giovanni

Prima di poter sfidare Giovanni, dovrete dirigervi ai PokéStop e sconfiggere tutte le reclute del Team Rocket che incontrerete: dovrete raccogliere in tutto sei componenti misteriosi che diventeranno il radar Rocket.

A questo punto, potrete utilizzare il radar per trovare e battere gli altri leader del Team GO Rocket: potrete trovare anche loro all’interno dei PokéStop o semplicemente volando con le loro mongolfiere.

Sarà necessario ripetere queste procedure e gli altri incarichi delle ricerche speciali legate alla pericolosissima banda fino a quando non riuscirete a ottenere il Super Radar Rocket: a quel punto non dovrete fare altro che equipaggiarlo e andare alla ricerca di Giovanni presso i PokéStop della vostra zona.

Come battere Giovanni

Non appena incontrerete Giovanni, potrete finalmente affrontarlo in battaglia: il leader del Team Rocket vi affronterà con una squadra composta da 3 Pokémon.

La prima e la terza scelta saranno sempre Persian e Lugia Ombra, mentre come secondo Pokémon verrà selezionato casualmente uno tra Kingler, Nidoking e Rhyperior.

Sarà dunque importante portare sempre con sé la migliore squadra in grado di contrastare ogni sua singola: di seguito vi riepilogheremo i migliori counter da prendere in considerazione per ogni singolo Pokémon di Giovanni per comporre il vostro team ideale.

Migliori counter di Persian:

Tyranitar (Abbattimento, Sgranocchio)

(Abbattimento, Sgranocchio) Conkeldurr (Contrattacco, Dinamipugno)

(Contrattacco, Dinamipugno) Hariyama (Contrattacco, Dinamipugno)

(Contrattacco, Dinamipugno) Lucario (Contrattacco, Forzasfera)

(Contrattacco, Forzasfera) Machamp (Contrattacco, Dinamipugno)

Migliori counter di Kingler:

Zapdos (Tuonoshock, Fulmine)

(Tuonoshock, Fulmine) Zarude (Frustata, Vigorcolpo)

(Frustata, Vigorcolpo) Raikou (Invertivolt, Sprizzalampo)

(Invertivolt, Sprizzalampo) Torterra (Foglielama, Radicalbero)

(Foglielama, Radicalbero) Magnezone (Scintilla, Sprizzalampo)

Migliori counter di Nidoking:

Mewtwo (Confusione, Psicobotta)

(Confusione, Psicobotta) Kyogre (Cascata, Surf)

(Cascata, Surf) Excadrill (Colpodifango, Giravvita)

(Colpodifango, Giravvita) Hoopa (Confusione, Psichico)

(Confusione, Psichico) Empoleon (Cascata, Idrocannone)

Migliori counter di Rhyperior:

Torterra (Foglielama, Radicalbero)

(Foglielama, Radicalbero) Kyogre (Cascata, Surf)

(Cascata, Surf) Empoleon (Cascata, Idrocannone)

(Cascata, Idrocannone) Zarude (Frustata, Vigorcolpo)

(Frustata, Vigorcolpo) Swampert (Colpodifango, Idrocannone)

Migliori counter di Lugia Ombra:

Melmetal (Tuonoshock, Frana)

(Tuonoshock, Frana) Zacian (Urlorabbia, Sprizzalampo)

(Urlorabbia, Sprizzalampo) Magnezone (Invertivolt, Sprizzalampo)

(Invertivolt, Sprizzalampo) Tyranitar (Abbattimento, Sgranocchio)

(Abbattimento, Sgranocchio) Yveltal (Urlorabbia, Neropulsar)

Migliore squadra per battere Giovanni

Tenendo conto delle possibili selezioni e dei Pokémon utilizzati da Giovanni, la migliore squadra che ci sentiamo di consigliarvi è sicuramente composta da Tyranitar, Kyogre e Magnezone.

La resistenza di Tyranitar vi consentirà di abbattere facilmente Persian, permettendovi anche di avere a disposizione una possibile scelta di ricambio per affrontare Lugia.

Kyogre è invece un’eccellente selezione per abbattere senza fatica Nidoking o Rhyperior, due dei Pokémon che potrebbe utilizzare Giovanni come sua seconda scelta.

Infine, Magnezone vi consentirà non solo di poter affrontare Lugia Ombra insieme al già citato Tyranitar, ma vi permetterà di affrontare Kingler senza problemi.

Adesso che avete tutte le informazioni necessarie, siete pronti per poter spazzare via il Team GO Rocket una volta per tutte e mostrare a Giovanni chi è che comanda.