Come guadagnare monete in Pokémon GO

Se vorrete assicurarvi sempre gli oggetti migliori disponibili su Pokémon GO, allora non avrete altra scelta se non quella di accumulare il maggior numero di monete possibili.

Le Pokémonete sono infatti la valuta del capitolo mobile dedicato alla serie ideata da Game Freak: oltre a poter essere acquistate con le microtransazioni, sarà però possibile riuscire a guadagnarne una determinata quantità completamente gratis.

In questa guida vi spiegheremo tutto quello che dovete sapere sulle monete di Pokémon GO e come fare per riuscire a guadagnarle senza dovervi necessariamente dirigere al negozio in-game.

Come guadagnare monete

Esiste solo un unico modo per riuscire a ottenere Pokémonete in maniera completamente gratuita: sarà necessario occupare una palestra e riuscire a difenderla a lungo.

All’interno di ogni palestra sarà possibile posizionare solo un Pokémon, ma potranno aggiungersi altri utenti che giocano nella nostra stessa squadra fino a totalizzare una squadra completa di 6 partner.

Per ogni ora che riuscirete a difendere la vostra palestra sarete in grado di guadagnare 6 monete, che potranno naturalmente moltiplicarsi in base non solo alla quantità di tempo con cui riuscirete a resistere, ma anche in base al numero di palestre occupate.

Tuttavia occorre ricordarvi che il limite giornaliero di Pokémonete gratuite rimarrà sempre di 50: questo significa che anche se riuscirete a difendere le palestre più a lungo sarà comunque necessario attendere il giorno successivo.

Cosa acquistare con le monete

La vostra priorità numero 1 dovrebbe essere acquistare gli upgrade «Spazio Pokémon» e «Spazio Borsa»: questi miglioramenti vi consentiranno infatti di conservare una maggiore quantità di Pokémon e di utili oggetti per la cattura.

Questi upgrade costeranno rispettivamente 200 monete l’uno, ma riuscire ad ottenerli renderà le vostre ricerche molto più semplici e con meno pensieri.

Un’alternativa da prendere in considerazione è sicuramente il Fortunuovo, che costa solo 80 monete e vi permetterà di aumentare la quantità di punti esperienza guadagnata per un breve periodo: uno strumento dunque molto utile se avrete a disposizione poco tempo per giocare.

Se invece avete a disposizione molto più tempo libero, potreste voler prendere in considerazione un Biglietto sfida premium, necessario per accedere a un raid aggiuntivo e sbloccare ricompense premium per la Lega Lotte GO: costa solo 100 monete.

Adesso avete tutte le informazioni che vi servono sul come guadagnare monete su Pokémon GO e spenderle in modo efficiente: andate là fuori e fate del vostro meglio per accumulare una piccola fortuna!