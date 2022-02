Dove trovare Charizard in Pokémon GO

Quando un allenatore inizia a pensare ai Pokémon più iconici della serie, sarà inevitabile pensare almeno una volta a Charizard: il mostro tascabile numero 006 del Pokédex non poteva dunque mancare nemmeno all’interno di Pokémon GO.

Charizard è infatti con molta probabilità lo starter più popolare di sempre: è stato scelto da tantissimi giocatori durante le avventure nelle terre di Kanto e le sue apparizioni nella serie animata hanno contribuito a renderlo famoso in tutto il mondo.

Se anche voi siete tra i fan del mitico Pokémon di tipo Fuoco/Volante, in questa guida vi spiegheremo come trovare Charizard e renderlo parte della vostra squadra in Pokémon GO.

Dove trovare Charizard

Proprio come nei capitoli principali di Pokémon, il metodo più semplice per ottenere Charizard è senza ombra di dubbio catturare Charmander.

Fatto questo, sarà necessario assicurarsi di collezionare abbastanza caramelle Charmander per poterlo evolvere: per essere precisi, ne serviranno almeno 25 per ottenere Charmeleon e poi altre 100 per sbloccare il ricercatissimo Charizard.

Per quanto riguarda invece la cattura selvatica, vi anticipiamo che sarà molto difficile riuscirci: Charizard viene infatti catalogato nella rarità «leggendaria» di Pokémon GO, il che lo rende dunque uno dei mostri più improbabili da incontrare, anche rispetto ad altri mostri particolarmente elusivi della serie.

Ma se davvero vorrete trovare e catturare Charizard nella sua forma evoluta, sarà necessario che vi impegniate ad aumentare il più possibile il vostro livello allenatore, così da rendere più probabili gli incontri con i Pokémon più rari, armarvi di tanta pazienza ed esplorare la vostra area di gioco il più possibile.

Potreste anche voler prendere in considerazione l’idea di attendere un Community Day dedicato a Charmander: se la giornata sarà dedicata esclusivamente allo starter di tipo fuoco, sarà più facile incontrarlo nell’erba alta e potreste anche avere la possibilità di trovare Charizard più facilmente.