Migliori microSD Express per Nintendo Switch 2 - Aprile 2025

La scelta della scheda microSD è fondamentale, poiché la Nintendo Switch 2 non supporta più le tradizionali microSD standard per l'archiviazione dei giochi, adottando invece esclusivamente il nuovo formato microSD Express. Questo formato assicura prestazioni nettamente superiori rispetto alle schede tradizionali, garantendo tempi di caricamento più rapidi, un'esperienza di gioco più fluida e supporto completo alle caratteristiche avanzate della console, come la risoluzione fino a 4K in modalità docked e refresh rate fino a 120 Hz.

In questa guida, strutturata per rispondere alle domande più frequenti, scoprirai cos'è esattamente una scheda microSD Express, perché è essenziale per la Nintendo Switch 2, quali sono le sue specifiche tecniche, come scegliere la capacità più adatta alle tue esigenze, e quali sono i migliori modelli attualmente disponibili sul mercato.

La guida è organizzata in sottoparagrafi approfonditi per ciascuna domanda, aiutandoti a capire in maniera chiara e precisa tutti gli aspetti legati a questa tecnologia e permettendoti così di effettuare una scelta consapevole e ottimale per sfruttare al meglio tutte le potenzialità offerte dalla nuova console Nintendo. In attesa del lancio della console della grande N, vi suggeriamo anche di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato al preorder della macchina.

Cosa sono le schede microSD Express?

Le schede microSD Express rappresentano l'evoluzione delle tradizionali microSD, integrando l'interfaccia PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) e il protocollo NVMe (Non-Volatile Memory Express). Questa combinazione consente velocità di trasferimento dati significativamente superiori, con letture che possono raggiungere fino a 985 MB/s, avvicinandosi alle prestazioni di un SSD. Nonostante mantengano le stesse dimensioni fisiche delle microSD standard, le microSD Express offrono prestazioni nettamente superiori, risultando ideali per applicazioni che richiedono elevate velocità di trasferimento dati.

Perché la Nintendo Switch 2 utilizza esclusivamente microSD Express?

Nintendo Switch 2 è progettata per offrire un'esperienza di gioco avanzata, supportando risoluzioni fino a 4K in modalità docked e frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz. Per gestire efficacemente giochi con grafica ad alta definizione e tempi di caricamento ridotti, è essenziale disporre di una memoria con elevate velocità di lettura e scrittura. Le microSD Express soddisfano questi requisiti, garantendo prestazioni ottimali e un'esperienza utente fluida. Inoltre, l'adozione di questo standard consente alla console di mantenere una dimensione compatta senza compromettere le prestazioni. ​

Le schede microSD tradizionali sono compatibili con la Nintendo Switch 2?

No, la Nintendo Switch 2 supporta esclusivamente le schede microSD Express per l'archiviazione e l'esecuzione dei giochi. Le microSD standard non sono compatibili per queste funzioni; possono essere utilizzate solo per visualizzare screenshot e video catturati sulla console. Pertanto, per sfruttare appieno le capacità della Switch 2, è necessario utilizzare una scheda microSD Express. ​

Quali capacità di memoria sono disponibili per le microSD Express?

Attualmente, le schede microSD Express sono disponibili in diverse capacità, tra cui 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. La scelta della capacità dipende dalle esigenze individuali e dalla quantità di giochi e contenuti che si prevede di installare sulla console. Considerando che alcuni titoli possono occupare fino a 64 GB, una scheda da almeno 256 GB è consigliata per gestire comodamente più giochi. ​

Quali sono le velocità di lettura e scrittura delle microSD Express?

Le microSD Express offrono velocità di lettura fino a 880 MB/s e velocità di scrittura fino a 480 MB/s, a seconda del modello e del produttore. Queste velocità superano di gran lunga quelle delle microSD tradizionali, garantendo tempi di caricamento ridotti e una maggiore reattività durante il gioco. Ad esempio, la SanDisk microSD Express da 128 GB offre velocità di lettura fino a 880 MB/s e scrittura fino a 480 MB/s.

Come si installa una scheda microSD Express nella Nintendo Switch 2?

Lo slot per la microSD Express nella Nintendo Switch 2 si trova sul retro della console, sotto il supporto estraibile. Per installare la scheda, sollevare il supporto, inserire la microSD Express nello slot fino a quando non scatta in posizione e richiudere il supporto. Assicurarsi che la console sia spenta durante l'installazione per evitare eventuali problemi. Una volta inserita la scheda, la console potrebbe richiedere una formattazione iniziale prima dell'uso.​

È possibile utilizzare una microSD Express su dispositivi diversi dalla Nintendo Switch 2?

Sì, le microSD Express sono progettate per essere compatibili con una varietà di dispositivi che supportano questo standard, come fotocamere ad alta risoluzione, droni e altri dispositivi elettronici avanzati. Tuttavia, è importante verificare la compatibilità del dispositivo specifico prima dell'acquisto, poiché non tutti i dispositivi supportano l'interfaccia PCIe necessaria per le microSD Express.

Le microSD Express sono retrocompatibili con dispositivi che supportano le microSD tradizionali?

Le schede microSD Express sono progettate per essere compatibili con gli attuali dispositivi microSD UHS-I e UHS-II. Tuttavia, quando utilizzate in dispositivi che supportano solo le microSD tradizionali, le microSD Express opereranno alle velocità delle microSD standard, non sfruttando appieno le capacità dell'interfaccia Express. Pertanto, per ottenere le massime prestazioni, è consigliabile utilizzare le microSD Express in dispositivi progettati per supportarle.