Come evolvere Inkay in Pokémon GO

Gli allenatori di Pokémon più esperti sono consapevoli che per la maggior parte dei partner esistenti basterà semplicemente potenziarli al punto giusto per garantirne l’evoluzione: tuttavia non tutti i mostri tascabili seguono le stesse regole e Pokémon GO ne è più che consapevole.

Uno dei mostriciattoli più affascinanti introdotti nella sesta generazione è sicuramente Inkay, il Pokémon di tipo Buio/Psico che ha creato non pochi grattacapi ai giocatori, dato che la sua evoluzione è una delle più bizzarre mai introdotte nella serie.

In questa guida vi spiegheremo come evolvere Inkay in Malamar e vi aiuteremo a comprendere lo strano metodo, proveniente direttamente dalla serie principale.

Come evolvere Inkay in Malamar

L’ultima apparizione di Inkay nella serie principale risale a Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ma il passaggio da Nintendo 3DS a Switch non cambiò affatto il trucco necessario per la sua evoluzione.

Ai giocatori veniva infatti richiesto di capovolgere la console Nintendo Switch al contrario, dopo che Inkay saliva al livello 30 o superiore: si tratta ad oggi dell’unico Pokémon in grado di evolversi con questo curioso metodo.

Gli sviluppatori di Pokémon GO hanno dunque deciso di introdurre la stessa identica meccanica, chiedendo ai giocatori non solo di raccogliere 50 caramelle Inkay, ma di capovolgere al contrario il proprio smartphone prima di poterlo evolvere in Malamar.

Anche se avrete a disposizione il numero sufficiente di caramelle, il pulsante per l’evoluzione non dovrebbe poter essere selezionabile fino a quando non farete questa procedura: non appena il vostro smartphone sarà rilevato come capovolto, sarete in grado di cliccarlo e ottenere il vostro Malamar.

Questo trucco però escludeva tutti coloro che non possedevano uno smartphone con giroscopio, trasformandosi in un’evoluzione impossibile: per questo motivo è stato rilasciato recentemente un aggiornamento che permette di evolvere Inkay anche senza questo metodo, ma solo se disponete di un dispositivo non compatibile con questo metodo.

Naturalmente suggeriamo a tutti i giocatori di prestare molta attenzione ad impugnare saldamente tra le mani il vostro dispositivo mobile durante la procedura: se avete eseguito correttamente le nostre istruzioni, avrete in breve tempo un nuovo potente compagno.