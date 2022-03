I Pokémon leggendari non solo soltanto tra i partner più forti che potete incontrare in tutta la serie, ma sono anche particolarmente rari da individuare: Pokémon GO ha deciso dunque di rendere omaggio a queste caratteristiche rendendoli disponibili solo per un periodo limitato.

I Raid 5 stelle permetteranno infatti ai giocatori di affrontare e catturare i Pokémon leggendari più impegnativi: uno di questi è Registeel, il golem di tipo Acciaio introdotto nella terza generazione.

In questa guida vi spiegheremo dunque come trovare Registeel in Pokémon GO, svelandovi anche le migliori strategie per sconfiggerlo e catturarlo.

Come trovare Registeel

A differenza di quanto accadeva nella terza generazione di Pokémon, dove era necessario effettuare dei passaggi decisamente criptici, trovare Registeel nel capitolo mobile è decisamente più semplice.

I giocatori dovranno infatti semplicemente individuare la rispettiva Battaglia Raid a 5 stelle: tuttavia questo evento, come accennavamo in apertura, sarà disponibile solo per poco tempo.

Registeel sarà infatti protagonista di queste battaglie impegnative dal 9 febbraio fino al 16 febbraio 2022: avrete dunque solo una settimana a disposizione per fare vostro questo pericoloso Pokémon.

Superata tale data, l’unico altro modo per ottenerlo sarà attendere che possa tornare in futuri raid o, più semplicemente, effettuare uno scambio con un vostro amico.

Come battere e catturare Registeel

Registeel è un Pokémon di tipo Acciaio ed in quanto tale è debole alle mosse di tipo Fuoco, Lotta e Terra. Il tipo Fuoco in particolare rappresenta un eccellente counter, dato che è l’unico dei tre tipi ad essere anche resistente alle mosse di Registeel.

Le battaglie Raid sono notoriamente più semplici se le affronterete con team composti da pochi giocatori: il vostro obiettivo dovrebbe essere quello di raggiungere una squadra con 6 allenatori, così da poter vincere qualunque battaglia.

Di seguito vi riepilogheremo quelli che riteniamo essere i migliori counter per Registeel: si tratta della squadra ideale per riuscire a contrastarlo, dunque assicuratevi di possedere almeno uno di questi Pokémon.

Moltres (Turbofuoco, Vampata)

(Turbofuoco, Vampata) Machamp (Contrattacco, Dinamipugno)

(Contrattacco, Dinamipugno) Breloom (Contrattacco, Dinamipugno)

(Contrattacco, Dinamipugno) Entei (Turbofuoco, Vampata)

(Turbofuoco, Vampata) Flareon (Turbofuoco, Vampata)

(Turbofuoco, Vampata) Blaziken (Contrattacco, Vampata)

Dopo averlo sconfitto, vi verrà consegnata una quantità limitata di Premier Ball per provare a catturare Registeel in Pokémon GO.

Ricordate che i Pokémon Leggendari possiedono una percentuale di cattura molto bassa, dunque sarà molto difficile riuscire a farli vostri: potete però aumentare le vostre probabilità sfruttando al meglio i tiri eccellenti.