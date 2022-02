Uno dei Pokémon più forti di tipo Acqua e allo stesso tempo più difficili da ottenere è sicuramente Milotic: la sua rarità è rimasta immutata anche all’interno di Pokémon GO, il popolare spin-off mobile del franchise.

Prima di poter pensare di ottenere Milotic sarà però necessario riuscire a mettere le mani su Feebas: sebbene si tratti di un Pokémon molto simile a Magikarp, riuscire a catturarlo sarà molto più impegnativo.

In questa guida vi aiuteremo dunque a scoprire dove trovare Feebas in Pokémon GO, spiegandovi anche tutte le operazioni necessarie per evolverlo in Milotic.

Dove trovare Feebas

Trattandosi di un pesce, potrete avere maggiori probabilità di riuscire a trovarlo in zone ricche d’acqua, come per tutti gli altri Pokémon appartenenti a questo tipo: in altre parole, dovrete dirigervi nelle vicinanze di fiumi, laghi o anche spiagge.

Dovreste inoltre d’occhio anche le condizioni climatiche in Pokémon GO: qualora vi sia la pioggia, la sua percentuale di apparizione sarà temporaneamente incrementata.

Sfortunatamente si tratta di un Pokémon molto raro da trovare e, anche seguendo queste indicazioni, potrebbe volerci molto tempo prima di riuscire a incontrarne uno, motivo per cui vi consigliamo di utilizzare un Aroma per aumentare le possibilità di incontrare Feebas.

Ricordiamo inoltre che questo Pokémon può essere schiuso dalle uova da 10km: cercate di schiuderne il più possibile tramite i PokéStop e incrociate le dita.

Come evolvere Feebas in Milotic

Per evolvere Feebas in Milotic saranno necessarie soltanto 100 caramelle specifiche, ma ci sarà anche un altro requisito molto importante da soddisfare.

Nei giochi di Pokémon principali, era necessario aumentare la sua bellezza o scambiarlo insieme a una Squama Bella: in Pokémon GO dovrete invece camminare con il vostro Feebas come compagno per ben 20km.

Quando avrete scelto il Feebas che vorrete evolvere in Milotic, vi consigliamo dunque di assegnarlo immediatamente come vostro compagno, così da ridurre il tempo necessario per l’evoluzione.

Dobbiamo però avvisarvi che la distanza percorsa non è valida per tutti i Feebas che avrete catturato: se sceglierete dunque di sostituire il vostro compagno con una versione più forte, dovrete ricominciare il conteggio dei chilometri da 0.

Se seguirete alla lettera le nostre istruzioni, in breve tempo riuscirete ad allearvi con uno dei Pokémon di terza generazione più affascinanti e temuti di sempre.