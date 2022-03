Come evolvere Spritzee in Pokémon GO

Dato che Pokémon GO è uno spin-off studiato per smartphone, non tutti gli elementi e le feature della serie principale sono stati adattati fedelmente, ma gli sviluppatori si sono ingegnati per reinterpretarli in una maniera credibile per i canoni del franchise.

Uno degli esempi perfetti per spiegare questo ragionamento è sicuramente Spritzee, il Pokémon di tipo folletto introdotto nella sesta generazione: nel capitolo mobile sarà necessario eseguire una procedura diversa per riuscire ad ottenere la sua evoluzione.

In questa guida vi spiegheremo dunque come evolvere il vostro Spritzee in Aromatisse: la procedura è molto semplice, anche se potrebbe non risultare immediata da scoprire per i giocatori.

Come evolvere Spritzee in Aromatisse

Nei giochi principali della serie, come Pokémon Scudo, è possibile evolvere Spritzee in Aromatisse semplicemente scambiandolo, dopo essersi assicurati che tenga con sé lo strumento Bustina aromi.

Dato che questo oggetto non è presente in Pokémon GO, i giocatori dovranno seguire una procedura molto particolare per potersi assicurare questa evoluzione.

Il primo passo è, come di consueto, assicurarsi di avere a disposizione abbastanza caramelle: nel caso di Aromatisse, saranno necessarie 50 caramelle Spritzee. Ricordiamo che attualmente l’unico modo per ottenere altre copie di questo Pokémon è quello di schiudere uova da 2km.

Dopo esservi assicurati di averne abbastanza, dovrete rendere Spritzee il vostro Pokémon compagno dall’apposito menù, per poi dirigervi al vostro inventario e attivare un Aroma.

Questa procedura a tutti gli effetti sostituisce lo scambio con lo strumento Bustina aromi, consentendo allo stesso tempo al Pokémon di ottenere gli stessi benefici che avrebbe nella serie di giochi principale.

Non appena avrete attivato il vostro aroma, basterà infatti che torniate semplicemente nella pagina di Spritzee, consumare le vostre caramelle e avviare l’evoluzione.

Vi raccomandiamo di non invertire l’ordine di queste operazioni: se attiverete l’aroma prima di aver reso Spritzee il vostro compagno, l’evoluzione non potrà avere luogo.

Se avrete eseguito correttamente tutti i passi della nostra procedura, in pochi secondi avrete finalmente a disposizione il vostro Aromatisse: il Pokémon di tipo folletto sarà un nuovo grande alleato per la vostra avventura.