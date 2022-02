Come ottenere Polvere di Stelle in Pokémon GO

Una delle valute più importanti presenti all’interno di Pokémon GO è sicuramente la Polvere di Stelle: si tratta di uno strumento che vi permetterà di eseguire molteplici azioni fondamentali per diventare i migliori allenatori.

Oltre a poter potenziare i vostri Pokémon e insegnare loro nuove mosse, grazie a questa speciale valuta sarete anche in grado di effettuare scambi con i vostri amici.

In questa guida vi spiegheremo dunque come ottenere facilmente Polvere di Stelle, svelandovi tutti i trucchi necessari per avere sempre a disposizione la quantità di cui avrete bisogno.

Come ottenere Polvere di Stelle

Pokémon GO offre fortunatamente tantissimi metodi per poter accumulare facilmente Polvere di Stelle: il più semplice e immediato è sicuramente quello di catturare quanti più Pokémon potrete. Si tratta di una tecnica consistente per garantirvi sempre di averne a disposizione, tuttavia è anche quella che ve ne offrirà in quantità molto limitata.

Per i giocatori più ambiziosi, potrebbe dunque essere una buona idea quella di affrontare tante battaglie Pokémon: la Lega Lotte GO garantirà infatti una quantità più che discreta di Polvere di Stelle alla prima e alla quinta lotta, ma avrete la possibilità di ottenerne una quantità aggiuntiva con il terzo incontro utilizzando un biglietto sfida premium.

Anche le battaglie contro il Team Rocket vi garantiranno una larga quantità di Polvere di Stelle: potrete ottenere 500, 1000 o addirittura 5000 Polvere di Stelle sconfiggendo rispettivamente le reclute, i leader e Giovanni. Vi consigliamo di partecipare anche alle battaglie Raid, dato che sconfiggendo i boss riceverete ricche ricompense.

Altri metodi più semplici da tenere in considerazione sono gli obiettivi delle ricerche sul campo, che spesso vi premieranno con nuove valute, oltre allo schiudere uova e ad attivare la Sincroavventura quando possibile: grazie a questi trucchi potrete ottenere facilmente grandi quantità di Polvere semplicemente giocando normalmente.

Non dimenticatevi inoltre di dare un’occhiata alla vostra lista amici: i regali che potrebbero arrivarvi dai vostri compagni spesso includeranno da 100 a 300 quantità di Polvere aggiuntiva.

Adesso sapete tutti i trucchi necessari per guadagnare Polvere di Stelle: andate là fuori e divertitevi a costruire il vostro team perfetto!