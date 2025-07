Netflix ha finalmente dato il via libera alla tanto attesa serie live-action basata sul celebre franchise videoludico Assassin’s Creed, dando forma a un progetto in lavorazione dal 2020.

Alla guida ci saranno due nomi di peso della televisione contemporanea: Roberto Patino (Westworld, DMZ) e David Wiener (Halo, Homecoming), entrambi in veste di creatori, showrunner ed executive producer.

La serie promette di essere un thriller ad alta tensione, centrato sulla guerra millenaria tra due fazioni occulte: una decisa a plasmare il futuro dell’umanità tramite controllo e manipolazione, l’altra impegnata nella difesa del libero arbitrio.

In perfetta coerenza con il materiale originale di Ubisoft (che trovate su Amazon), la storia si snoderà attraverso epoche storiche chiave, alternando personaggi diversi uniti dalla lotta per il destino dell’umanità.

Secondo Margaret Boykin, responsabile contenuti di Ubisoft Film & Television: «Siamo entusiasti di lavorare con Roberto, David e Netflix per portare in vita questo amato franchise. Vogliamo offrire un’esperienza che onori ciò che i fan amano di Assassin’s Creed, ma che al contempo sappia affascinare un pubblico del tutto nuovo.»

Patino e Wiener hanno dichiarato: «Ogni giorno che lavoriamo a questa serie, ci sentiamo eccitati e umiliati dalle possibilità che Assassin’s Creed ci offre. Dietro lo spettacolo, il parkour e l’azione, ci sono storie profondamente umane: persone alla ricerca di uno scopo, in lotta con l’identità, la fede, il potere e il desiderio. Ma soprattutto, è una serie che parla del valore delle connessioni umane, attraverso culture e secoli. E dei pericoli che affrontiamo come specie, quando queste connessioni si spezzano.»

Questa serie sarà il primo progetto live-action sviluppato nell’ambito dell’accordo pluriennale siglato tra Ubisoft e Netflix nel 2020, e rappresenta l'inizio di una nuova fase transmediale per il marchio Assassin's Creed.

In produzione anche altri contenuti, ma sarà questa la prima vera sfida nel portare sul piccolo schermo un mondo che, dal 2007, ha catturato milioni di giocatori.

Non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale, ma con il progetto ormai avviato e il team creativo ben definito, ci si può aspettare che le riprese inizino entro il 2026. Per i fan della Confraternita degli Assassini, l’attesa per il salto della fede sarà ancora lunga, ma sempre più concreta.