Come evolvere Magneton in Pokémon GO

Uno degli aspetti che i giocatori di Pokémon GO hanno potuto apprezzare maggiormente è sicuramente l’abilità degli sviluppatori di convertire alcune delle caratteristiche principali della serie, reinterpretandole in un modo completamente nuovo.

Anche per questo motivo, proprio come per i capitoli principali del franchise, non tutte le evoluzioni saranno immediate: una delle più utili è sicuramente Magnezone, la forma finale di Magnemite ed evoluzione di Magneton introdotta nella quarta generazione.

Nella nostra guida vi spiegheremo dunque come evolvere il vostro Magneton in Magnezone, dato che avere a portata di mano le caramelle adatte non sarà sufficiente.

Come evolvere Magneton in Magnezone

L’evoluzione da Magnemite a Magneton non necessiterà di alcuno step aggiuntivo e vi richiederà semplicemente di accumulare abbastanza caramelle, ma le cose cambieranno non appena vi verrà chiesto di evolvere il vostro partner in Magnezone.

Nella maggior parte dei giochi principali, come Diamante Lucente e Perla Splendente, i giocatori dovranno dirigersi in una zona circondata da un campo magnetico per poter evolvere Magneton: Pokémon GO ha voluto prendere spunto da questa meccanica, richiedendo agli utenti qualche piccolo passo aggiuntivo.

Oltre ad avere a portata di mano 100 caramelle Magnemite, sarà necessario assicurarsi di avere nell’inventario un Modulo esca magnetico: in alcuni casi potrete riceverlo come ricompensa dagli incarichi a tempo limitato.

Di solito, sarete però costretti a dirigervi nel negozio in-game e spendere 200 Pokémonete per farlo vostro, dunque assicuratevi di avere a portata di mano abbastanza soldi virtuali.

Una volta ottenuto il Modulo esca magnetico, non dovrete fare altro che dirigervi a un PokéStop e utilizzare l’oggetto: fatto ciò, tornate alla pagina di Magneton e consumate le 100 caramelle per avere a disposizione il vostro nuovo Magnezone!

Ricordiamo che saranno validi anche i moduli esca utilizzati dai vostri amici o altri giocatori nei paraggi, dunque se noterete una zona con un campo magnetico potrete approfittarne per evolvere il vostro Pokémon di tipo Elettro/Acciaio.

Adesso avete a disposizione tutte le informazioni che vi occorrono per aggiungere Magnezone alla vostra squadra: se eseguirete le nostre istruzioni alla lettera, presto avrete a disposizioni uno dei Pokémon più utili di tutto il gioco.