Donkey Kong Bananza: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

Nintendo ha svelato nuovi dettagli e la data di uscita ufficiale di una delle produzioni più attese dell'anno: Donkey Kong Bananza. Questo titolo segna il grande ritorno del gorilla più iconico dei videogiochi in una veste completamente rinnovata, promettendo un’avventura ricca di azione, demolizioni e nuove meccaniche platform in 3D. Con il lancio ormai imminente, è il momento perfetto per scoprire come prenotare la propria copia in preorder ed esplorare tutte le caratteristiche principali di questo titolo esplosivo.

Donkey Kong Bananza, cos’è e di cosa parla?

Donkey Kong Bananza è un nuovissimo gioco d'azione platform 3D, pensato in esclusiva per Nintendo Switch 2. Il titolo presenta un design completamente rinnovato di Donkey Kong, ispirato alle sue recenti apparizioni cinematografiche, e lo catapulta in un’avventura tutta da... demolire.

La storia ruota attorno al furto del suo preziosissimo tesoro di banane, rubato da un'organizzazione malintenzionata chiamata VoidCo. Per recuperarlo, Donkey Kong dovrà spaccare, sfondare e scalare qualsiasi cosa si trovi sulla sua strada, facendo leva sulla sua forza bruta e sull’ambiente distruttibile. Il gameplay incentiva l’interazione fisica con lo scenario: più oggetti demolirete, più nuove aree e segreti potrete scoprire.

A rendere il tutto ancora più interessante, questa volta DK non è solo: al suo fianco troviamo Odd Rock, un nuovo amico viola a forma di pietra, che lo aiuterà a superare ostacoli e nemici. Il titolo si pone come naturale erede di Donkey Kong 64, ma ne evolve radicalmente la formula, introducendo una libertà esplorativa e dinamica senza precedenti nella saga.

Donkey Kong Bananza, quando esce?

Il lancio ufficiale di Donkey Kong Bananza è fissato per il 17 luglio 2025, in esclusiva su Nintendo Switch 2. L'uscita arriva poche settimane dopo il debutto della console, previsto per il 5 giugno 2025, e si inserisce tra le principali release estive della casa di Kyoto.

Donkey Kong Bananza, chi dovrebbe acquistarlo?

Il titolo è pensato per un pubblico trasversale: i fan storici di Donkey Kong ritroveranno un personaggio familiare ma evoluto, mentre i nuovi giocatori potranno immergersi in un mondo colorato, reattivo e ricco di sfide. Il mix tra azione frenetica, esplorazione ambientale e fisica distruttiva rende Donkey Kong Bananza perfetto per chi ama i platform avventurosi in stile Super Mario Odyssey ma con un'anima più irruenta e originale.

Inoltre, l’introduzione di un nuovo compagno e la struttura semi-open world promettono un’esperienza longeva, varia e adatta anche a chi cerca titoli da completare al 100%.

Donkey Kong Bananza, quale versione acquistare?

Nintendo ha annunciato una sola versione del gioco, ovvero quella standard, che comprende il gioco completo e sarà disponibile anche in formato digitale tramite Nintendo eShop. Non sono state ancora annunciate edizioni speciali o da collezione, ma potrebbero arrivare novità nelle prossime settimane, specie in prossimità del lancio.

Chi effettua il preorder presso rivenditori selezionati potrà ricevere bonus esclusivi, come oggetti digitali o gadget promozionali (soggetti a disponibilità locale).

Donkey Kong Bananza, quanto costa e dove acquistarlo

Il prezzo consigliato per l’edizione standard è di 69,99€ in versione digitale e 79,99€ per quella fisica, in linea con le nuove uscite per Nintendo Switch 2. Il gioco è già prenotabile su Nintendo eShop, Amazon e presso i principali rivenditori autorizzati.

Prenotare il gioco in anticipo è il modo migliore per assicurarsi una copia fisica al day one, data l’elevata richiesta prevista. Vi consigliamo di monitorare costantemente le offerte nei vari store per approfittare di eventuali promozioni o bundle legati al lancio della console.