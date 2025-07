Epic Games Store continua a sorprendere con le sue offerte settimanali, e dopo la distribuzione gratuita di Figment 2: Creed Valley e Sky Racket, è già tempo di guardare al prossimo grande titolo in arrivo oggi.

A partire da giovedì 17 luglio, è infatti possibile riscattare gratuitamente Civilization VI Platinum Edition, uno dei più acclamati strategici a turni degli ultimi anni.

L’offerta resterà attiva fino al 24 luglio, e rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di giochi di strategia e di gestione. Una volta aggiunto alla propria libreria Epic, il titolo resterà disponibile in modo permanente, senza alcun costo.

Civilization VI, sviluppato da Firaxis Games e pubblicato da 2K (e che trovate anche su Amazon), è il sesto capitolo principale dell’omonima serie ideata da Sid Meier. Il gioco mette i giocatori nei panni di un leader storico incaricato di costruire e far prosperare una civiltà dalla preistoria fino all’era moderna, affrontando sfide diplomatiche, militari, scientifiche e culturali in un contesto a turni ricco di profondità strategica.

La Platinum Edition include il gioco base e un'ampia selezione di contenuti aggiuntivi, tra cui sei pacchetti di civiltà e scenari, oltre all'espansione Rise and Fall e alla più recente Gathering Storm. Si tratta dunque di una versione estremamente completa, pensata per offrire fin da subito centinaia di ore di gioco, sia in solitaria che in multiplayer.

Per riscattare Civilization VI Platinum Edition, sarà sufficiente accedere con il proprio account su Epic Games Store (tramite browser o app), cercare il titolo nella sezione dei giochi gratuiti e cliccare su “Ottieni”. Una volta effettuata l’operazione, il gioco sarà aggiunto alla vostra libreria in modo permanente, anche dopo la fine della promozione.

Ancora una volta Epic Games dimostra di voler investire con decisione nella fidelizzazione della propria utenza, offrendo titoli di alto profilo senza alcun esborso economico. Un’opportunità da cogliere al volo, soprattutto per chi non ha mai avuto occasione di esplorare le immense potenzialità offerte dal mondo di Civilization VI.

Per rimanere aggiornati su tutte le prossime offerte e scoprire l’elenco completo dei giochi già regalati, potete consultare la nostra pagina dedicata sempre aggiornata.

