Magikarp è da sempre l’esempio perfetto del Pokémon che non va mai giudicato per le sue apparenze: nonostante sia una creatura definita da molti «inutile», la sua evoluzione Gyarados è da sempre una delle più pericolose di tutta la serie, e anche su Pokémon GO è valido lo stesso identico principio.

Questa sua particolarità ha reso Magikarp uno dei Pokémon più richiesti e ricercati di tutto il gioco: evolverlo è infatti particolarmente difficile, dato che servono ben 400 Caramelle specifiche.

In questa guida vi spiegheremo dunque dove trovare Magikarp in Pokémon GO, spiegandovi i migliori trucchi per ottenerli velocemente e in gran quantità.

Dove trovare Magikarp

Magikarp non è un Pokémon particolarmente raro ed è probabile che durante le vostre esplorazioni vi siate già imbattuti in una di queste bizzarre creature marine.

Tuttavia, se state cercando di ottenerne una quantità maggiore per riuscire a evolverne uno nel potentissimo Gyarados, ci sono alcune aree in cui varrà la pena dare un’occhiata più approfondita.

Trattandosi di un pesce, sarà più facile incontrarlo nelle zone ricche di acqua, come per esempio fiumi, laghi e spiagge. Proprio come tutti i Pokémon di tipo acqua, le percentuali di spawn aumenteranno se vi troverete in queste zone.

Non esiste però un metodo sicuro per garantirvi che i Pokémon che troverete siano sempre e solo Magikarp: per poter aumentare ulteriormente le vostre probabilità, consigliamo dunque di utilizzare le esche in prossimità dell’acqua.

Dato che le zone marine sono particolarmente ricche di Magikarp e altre creature acquatiche, organizzarsi in gruppo e utilizzare quante più esche possibili può dunque essere un’ottima idea per catturare la maggior parte di questi Pokémon provenienti dalla regione di Kanto.

Insomma, non dovrete fare altro che armarvi di pazienza e continuare a cercare a fondo la vostra città, fino a quando non riuscirete a poter arrivare al vostro meritatissimo Gyarados.