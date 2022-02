Come trovare Pokémon Shiny in Pokémon GO

Una delle attività preferite dei fan della serie ideata da Game Freak è sicuramente la ricerca dei Pokémon Shiny: pur trattandosi di uno spin-off mobile, le varianti cromatiche dei nostri mostriciattoli preferiti non potevano certo mancare anche all’interno di Pokémon GO.

Come gli appassionati ben sapranno, catturare Pokémon Shiny non è un’impresa facile: si tratta infatti di versioni più rare dei mostriciattoli originali, rendendo dunque difficile dare la caccia ad una specie cromatica ben precisa.

Se volete scoprire tutti i migliori trucchi per massimizzare le vostre ricerche sui Pokémon Shiny, allora continuate a leggere: vi sveleremo come trovarli facilmente.

Come trovare Pokémon Shiny

Prima di cominciare, riteniamo importante fare una doverosa premessa: non esistono strumenti o metodi che possano aumentare la percentuale di spawn degli Shiny. Ogni Pokémon cromatico avrà infatti una percentuale di apparizione che può arrivare a raggiungere anche 1:450 o addirittura 1:500.

Tuttavia, Pokémon GO in alcune situazioni ci consentirà di accedere a percentuali migliori: è il caso, per esempio, dei Pokémon che possono essere ottenuti solo schiudendo uova, che avranno una percentuale solamente di 1:50.

Anche per i Pokémon leggendari sono presenti percentuali molto generose: avrete una possibilità su 20 che una delle creature più forti incontrate nei raid possa risultare uno Shiny.

A questo si aggiungono anche eventi come le ricerche speciali e i Community Day, che consentiranno di accedere per un periodo limitato a una probabilità incrementata di poter catturare gli Shiny protagonisti: consultate regolarmente il blog di Pokémon GO per essere sempre aggiornati su tutte le ultime attività.

Consigli per trovare Shiny più facilmente

Pur ribadendo nuovamente che non esistono dei trucchi veri e propri per poter rendere più facile la ricerca degli Shiny, se siete interessati a proseguire le vostre ricerche potrebbe interessarvi eseguire qualche piccolo accorgimento.

Prima di tutto, iniziate attivando la modalità in Realtà Aumentata: non è importante ciò che ci circonda effettivamente nella vita reale, quanto che la feature in sé sia attiva. L’AR consentirà infatti un caricamento immediato dell’interfaccia di gioco e se noteremo che il Pokémon selvatico non sarà come lo desideriamo, potremo abbandonare l’incontro più velocemente e continuare le nostre ricerche.

Il nostro prossimo trucco si collega proprio a questo suggerimento: non perdete tempo a catturare tutti i Pokémon che trovate nella vostra area. Nel caso siate unicamente interessati a voler massimizzare i tempi di ricerca degli Shiny, preoccupatevi semplicemente di verificare se una creatura è effettivamente cromatica o meno.

Infine, prestate molta attenzione alla mappa della vostra area di gioco e memorizzate le zone in cui possono avvenire i «cluster»: in queste particolari zone sarà possibile incontrare molti più Pokémon del normale, aumentando conseguentemente le possibilità che tra essi possa nascondersi uno Shiny.

Adesso avete a disposizione tutte le informazioni necessarie per poter catturare gli Shiny su Pokémon GO: non possiamo fare altro che augurarvi buona fortuna e buona caccia!