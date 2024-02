Migliori cuffie gaming per Xbox - Marzo 2024

Ogni giocatore professionista (e non) ha ormai bisogno di un buon paio di cuffie gaming per poter migliorare le proprie prestazioni: i gaming headset sono infatti uno strumento indispensabile per poter ascoltare ogni piccolo dettaglio, permetterci di pianificare le nostre mosse ed agire con quella rapidità in più che può sempre fare la differenza. Grazie all'audio ad alta risoluzione ed a microfoni integrati di buona fattura, saremo in grado di individuare il posizionamento dei nostri avversari e di comunicare adeguatamente la strategia migliore da effettuare in gruppo.

La domanda per i giocatori di casa Microsoft è dunque la seguente: quali sono le migliori cuffie gaming che dovremmo acquistare per avere il meglio dalla nostra Xbox One e da Xbox Series X|S? Se non si ha molta esperienza nell'acquisto di prodotti, può infatti capitare di fare confusione e di non capire subito quali sono le cuffie più indicate per prestazioni e compatibili con la propria Xbox. Noi di SpazioGames abbiamo già realizzato un articolo dedicato alle migliori cuffie gaming, che potete consultare cliccando qui, ed in questa occasione ci occuperemo di analizzare quelle che si prestano meglio al gaming su Xbox.

Abbiamo voluto quindi elencarvi le nostre migliori proposte per Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One in questo articolo, per aiutarvi al meglio nella scelta del vostro paio di cuffie ideali. Tutte le cuffie selezionate in questo articolo sono progettate per una perfetta compatibilità sulla console Microsoft, evitandovi antipatici problemi come malfunzionamenti delle caratteristiche chiave.

Nella nostra scelta abbiamo tenuto conto di alcuni fattori fondamentali come comfort, resistenza, la qualità del sonoro e del rispettivo prezzo d’acquisto, includendo sia soluzioni più dispendiose che economiche. Abbiamo dunque cercato di venire incontro alle vostre esigenze e dei budget a vostra disposizione: vi ricordiamo che se le cuffie dispongono di licenza ufficiale Xbox, avranno una compatibilità garantita su Xbox Series X e Xbox Series S.

Le migliori cuffie gaming per Xbox

Al fine di aiutarvi nella vostra scelta di cuffie ideali su Xbox, in questo articolo prenderemo in considerazione anche gli aspetti più importanti da analizzare prima di scegliere il vostro prodotto.

Nello specifico, cercheremo di dare una risposta esaustiva ad alcune delle domandi più comuni che potreste farvi:

JBL Quantum 910X

Le migliori cuffie Xbox

Se cercate le migliori cuffie disponibili sul mercato per le vostre console Xbox, non avete bisogno di guardare ulteriori opzioni: questo prodotto con licenza ufficiale è stato studiato per tutti i giocatori più esigenti e per valorizzare al meglio le vostre partite. Le JBL Quantum 910X includono l'esclusiva tecnologia QuantumSOUND Signature e un sensore head tracking integrato, in grado di rendere molto più coinvolgente ogni singolo suono e adattandosi alla fisionomia di ogni singolo giocatore.

Un archetto leggero e dei cuscinetti in Memory Foam rendono questo headset uno dei più comodi disponibili sul mercato. Segnaliamo anche una impressionante autonomia delle batterie fino a 39 ore: semplicemente imperdibili per i più grandi fan Xbox.

PDP AIRLITE Pro Wireless

Le migliori cuffie economiche

Se state cercando invece una soluzione molto più economica, ma che includa ugualmente la licenza ufficiale Xbox e senza rinunciare alla giusta qualità sonora, questo prodotto potrebbe essere il compromesso giusto per voi. Le PDP AIRLITE Pro Wireless sono cuffie leggere e studiate per lunghe sessioni di gioco, come dimostra l'autonomia della batteria che può variare dalle 12 alle 16 ore totali.

Gli altoparlanti da 50mm sono più che adeguati per ascoltare adeguatamente tutti gli effetti sonori dei vostri videogiochi preferiti: per chi ama inoltre giocare online, segnaliamo un microfono con cancellazione del rumore e che è possibile disattivare semplicemente sollevandolo verso l'alto.

Razer Kaira PRO

Le migliori cuffie per lunghe partite

Se siete giocatori particolarmente esigenti e vi serve un prodotto in grado di non stancarvi mai anche dopo lunghe sessioni, vi consigliamo questo prodotto elegante e altamente performante allo stesso tempo. Razer Kaira PRO possiede infatti i rivoluzionari driver triforce da 50mm rivestiti in titanio, in grado di restituire alti e bassi più ricchi e potenti.

I cuscinetti auricolari sono estremamente confortevoli e realizzati con tessuto memory foam traspirante, così da non trattenere mai il calore nemmeno durante le sessioni gaming più lunghe. Inoltre, il microfono supercardioide rimovibile è in grado di respingere i rumori da lati e dietro, catturando chiaramente solo la vostra voce.

Xbox Wireless Headset

Le cuffie Xbox ufficiali

Non potevano naturalmente mancare nella nostra selezione le cuffie ufficiali realizzate da Microsoft appositamente per Xbox Series X|S e Xbox One. Si tratta di un prodotto economico ma funzionale realizzato per garantire la migliore compatibilità possibile con le vostre console. Xbox Wireless Headset presenta un design leggero e confortevole che vi permetterà di godervi il massimo coinvolgimento in ogni singolo videogioco, offrendo anche la possibilità personalizzare accuratamente l'audio in base alle vostre esigenze grazie alle app ufficiali.

Essendo studiate appositamente per l'ecosistema Xbox, potrete inoltre bilanciare in pochi semplici step l'audio di gioco con quello della chat vocale. Perfette dunque per comunicare con i vostri amici nei party online, dato che il microfono è in grado di isolare la vostra voce dai rumori esterni.

Corsair HS75 XB Wireless

Il miglior rapporto qualità/prezzo

Se volete la giusta qualità per le vostre cuffie, risparmiando allo stesso tempo cifre importanti per il vostro portafoglio, con questo prodotto su licenza ufficiale andrete certamente sul sicuro. Corsair HS75 XB Wireless è in grado di collegarsi facilmente alla vostra console grazie al supporto a Xbox Wireless ed utilizza il sistema audio Dolby Atmos, in grado di riprodurre i suoni tridimensionalmente e coinvolgervi al massimo nell'azione.

Queste cuffie sono in grado di riprodurlo in maniera fedele grazie ad eccezionali driver audio in neodimio da 50mm. I padiglioni sono inoltre estremamente confortevoli grazie all'utilizzo di una morbida ecopelle e memory foam viscoelastica. Dispone infine di un microfono unidirezionale facilmente rimovibile e di una batteria in grado di garantire fino a 20 ore di autonomia.

Come scegliere le migliori cuffie gaming per Xbox

La scelta delle vostre nuove cuffie gaming per Xbox Series X, Series S o Xbox One può rivelarsi una scelta molto difficile: esistono infatti tantissimi prodotti adatti a giocatori diversi e con tante funzionalità da tenere in considerazione. Esistono infatti tantissime soluzioni indicate per le vostre console, preferibilmente con licenza ufficiale e che terranno conto dei diversi budget a disposizione degli utenti.

Un buon paio di cuffie è un compagno indispensabile per poter apprezzare pienamente il comparto audio dei vostri videogiochi preferiti, consentendovi di ottenere preziosi vantaggi durante le partite in multiplayer. Per questo motivo, abbiamo deciso di darvi alcuni preziosi consigli da seguire per scegliere le migliori cuffie gaming per Xbox: in pochissimi istanti sarete in grado di selezionare le cuffie più adatte alle vostre esigenze.

Come si riconoscono le cuffie compatibili con Xbox?

A differenza di quanto accade con altre piattaforme, non tutte le cuffie in circolazione sono compatibili con la vostra Xbox Series X|S o Xbox One, in quanto è necessario che includano un chip esclusivo che permetta loro di comunicare adeguatamente la vostra console. Per questo motivo sul mercato si trovano spesso delle varianti esclusivamente progettate per la vostra Xbox. Assicuratevi che il prodotto da voi scelto sia dunque pienamente compatibile con la vostra console prima di effettuare l’acquisto. Con una cuffia cablata col formato jack 3,5 mm sarete immediatamente in grado di connettervi alla vostra console attraverso l’ingresso presente nel controller.

Nel caso possediate una delle prime edizioni dei controller ufficiali Xbox One, sarà invece necessario procurarsi prima un adattatore cuffie per renderle compatibili, venduto separatamente. Se invece volete utilizzare cuffie USB e senza fili, queste potranno essere compatibili solo se in presenza del già citato chip, quindi devono essere sviluppate appositamente con in mente la Xbox One.

Una cuffia cablata di buona qualità dovrà possedere una lunghezza del cavo possibilmente di circa 2 metri, mentre una buona cuffia gaming senza fili dovrà coprire un raggio d’azione che va tra i 15 ed i 20 metri, per garantire al giocatore una maggiore libertà e comodità. Vi ricordiamo nuovamente che le cuffie Xbox One munite di licenza ufficiale Xbox, saranno compatibili anche con le nuove Xbox Series X e Series S. Grazie all'estensiva retrocompatibilità offerta dalle console di ultima generazione, tutti i prodotti che funzionavano su Xbox One sono in grado di lavorare adeguatamente anche sulle ultimissime console senza intoppi.

Quali sono le migliori prestazioni?

Una volta scelto il tipo di connettività delle nostre cuffie ed assicuratoci che siano compatibili con il nostro modello di Xbox, il nostro occhio dovrà necessariamente ricadere sulle prestazioni che ogni paio di cuffie può offrire. Le vostre cuffie gaming Xbox devono infatti essere in grado di offrire il massimo immersione e coinvolgimento durante le nostre partite più intense, motivo per cui la resa audio è di fondamentale importanza per la vostra scelta. I driver audio di buona qualità devono infine essere di una dimensione tra i 40 ed i 50 mm per poter riprodurre correttamente alti e bassi.

Una dimensione inferiore a queste citate non è infatti ottimale per poter disporre di una elevata qualità sonora, in quanto diverse frequenze sia alte che basse non potranno essere riprodotte adeguatamente. Cercate inoltre di prestare attenzione alla qualità del Dolby Surround utilizzata. La versione 7.1 è la più aggiornata ed in grado di offrire un maggiore coinvolgimento sonoro rispetto alla controparte 5.1, comunque di buon livello. Se si tratta delle cuffie più economiche, potreste invece avere unicamente un comune impianto stereo.

Qual è il miglior microfono per cuffie Xbox?

I migliori microfoni sono dotati di tecnologia noise cancelling, ossia devono essere in grado di poter cancellare adeguatamente tutti i rumori di sottofondo e trasmettere solamente la vostra voce. Se cercate le migliori tipologie di microfono per le vostre cuffie gaming per Xbox, dovrete inoltre assicurarvi che siano unidirezionali, o a cardioide, perché in grado di diminuire ulteriormente i rumori intorno al microfono e offrire quindi la miglior qualità possibile alla vostra voce, poiché percepiscono solo i suoni frontali.

Le altre tipologie di microfoni, che invece riscontrerete di solito nei modelli più economici e definiti omnidirezionali, non permetteranno alla vostra voce di uscire in modo altrettanto chiaro in quanto cattureranno più facilmente anche rumori esterni.

Quali funzioni aggiuntive sono più indicate?

Tra le principali funzioni che devono obbligatoriamente essere presenti in tutte le cuffie da gaming, e di conseguenza anche quelle dedicate al mondo Xbox, troveremo sicuramente la regolazione del volume, il bilanciamento del volume di gioco e della chat vocale e la possibilità di attivare o meno il nostro microfono. Funzioni aggiuntive possono includere la possibilità di attivare o meno l’effetto surround e, nel caso delle cuffie senza fili, se attivare o meno la funzione wireless. Le cuffie gaming Xbox di migliore qualità vi daranno inoltre la possibilità di poter creare diversi profili personalizzati, così da poter caricare velocemente le impostazioni ideali per ogni singolo videogioco.

Quali sono i materiali più indicati per lunghe sessioni?

Osservate accuratamente la tipologia dei materiali utilizzati, che devono essere particolarmente comodi e traspiranti per evitare eccessive sudorazioni e garantire comfort ottimale anche con un lungo utilizzo. Le migliori imbottiture dei padiglioni sono dunque quelle riprodotte in pelle o in tessuto sintetico, perché sono i materiali in grado di far traspirare meglio la vostra pelle ed adatte dunque a lunghissimi utilizzo. Il memory foam rappresenta un’ottima alternativa in quanto si tratta di un materiale estremamente confortevole ed in grado di adattarsi perfettamente alla forma della vostra testa.

Anche il lattice (o latex) risulta altrettanto comodo ma, a differenza del memory foam, tenderà a deformarsi e perderà col tempo la forma originaria. Non risulta dunque un materiale adatto alle sessioni più intense. Attenzione alle imbottiture in similpelle che sono più economiche e solitamente presenti nei prodotti di fascia bassa, ma inadatte a lunghi utilizzi in quanto non traspiranti, soggette ad usura e per questo assolutamente sconsigliate durante le stagioni più calde ed in caso di utilizzi elevati. Analizzando i materiali presenti nel telaio, nella maggior parte delle cuffie low-cost troverete una plastica molto leggera e comoda, ma altrettanto fragile.

Se le cuffie di vostra scelta presentano dunque un telaio in plastica, assicuratevi che siano almeno presenti delle componenti metalliche per la protezione dei punti più delicati. I telai delle cuffie gaming per Xbox migliori saranno invece composti da alluminio o fibra di carbonio, particolarmente resistenti ma flessibili e leggeri allo stesso tempo. Sono materiali che daranno un peso leggermente superiore rispetto alle cuffie Xbox realizzate in plastica, ma che offriranno la garanzia di possedere una maggiore resistenza e duratura nel tempo. In particolare, la fibra di carbonio possiede proprietà meccaniche superiori alla norma ma con un peso considerevolmente superiore, mentre l’alluminio possiede un peso più leggero e rappresenta un’alternativa più bilanciata.

Quali sono le cuffie Xbox più comode?

Le cuffie gaming Xbox ideali devono non solo poter essere leggere e comode da poter indossare, ma devono avere un design tale da garantire un isolamento acustico ottimale dei rumori esterni. L’isolamento dai rumori è infatti fondamentale per poter immergersi nel mondo di gioco senza dover alzare eccessivamente il volume del gioco e senza interrompere la concentrazione ed il coinvolgimento all’interno delle nostre partite. Per le vostre cuffie gaming Xbox consigliamo una struttura in grado di coprire interamente l’orecchio, denominata over-ear. Suggeriamo inoltre che siano progettate con una dinamica chiusa, quindi senza fori sui padiglioni e che impedisca la fuoriuscita del suono.