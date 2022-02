Come capire se un Pokémon è forte in Pokémon GO

Per diventare i migliori allenatori all’interno di Pokémon GO, i giocatori non dovranno solamente cercare le specie più forti e congeniali per il proprio team, ma dovranno anche assicurarsi che i Pokémon scelti possiedano le statistiche ideali per superare ogni sfida.

I Punti Lotta (PL) ci restituiranno un’idea generica della potenza combattiva di ogni Pokémon, ma si dovrà tenere in considerazione anche dei cosiddetti Valori Individuali (IV), ovvero una cifra nascosta legata a ogni singola statistica che ne indicherà l’effettiva forza.

Trattandosi di valori nascosti non sarà sempre facile riuscire a individuarli: di seguito vi spiegheremo come scoprire subito se un Pokémon sarà abile o meno in combattimento.

Come capire se un Pokémon è forte

Per scoprire quanto è effettivamente forte un vostro Pokémon, non dovrete fare altro che dirigervi sulla scheda del Pokémon e cliccare sul pulsante «valutazione» nel menù in basso a destra. Il caposquadra del team che avete scelto vi farà sapere quali saranno gli IV in Attacco, Difesa e Salute tramite un grafico visivo.

In Pokémon GO, a differenza dei giochi principali della serie, ognuno dei vostri partner potrà ottenere un valore massimo di 15 Punti Individuali per statistica: la valutazione vi consentirà di scoprire quanto sarà effettivamente efficace in ogni singola categoria.

Purtroppo non saranno però visualizzati i numeri precisi, ma potrete capire quanti IV avrà effettivamente a disposizione il vostro Pokémon in base al riempimento stesso della barra. Se sarà completamente piena vorrà dire che avrà 15 punti IV, mentre al minimo ne avrà a disposizione soltanto 1.

Come controllare gli IV

Dato che l’app non ci consentirà di conoscere in modo preciso il valore indicato dal progresso della barra, se non siete ancora abituati a questo sistema di valutazione potrebbe venirvi incontro un calcolatore esterno.

Per questo motivo, potrebbe venirvi facilmente incontro il calcolatore IV di GameInfo: lo strumento vi consentirà di controllare facilmente i Punti Individuali cliccando sulle rispettive barre delle statistiche. Inoltre, potrete utilizzarlo per verificare comodamente la forza di tutti i vostri compagni.

Grazie agli ultimi aggiornamenti di Pokémon GO, controllare gli IV è ormai diventato più facile che mai: se avete seguito alla lettera i nostri suggerimenti, sarete in grado di capire subito se il vostro Pokémon sarà abbastanza forte da sconfiggere ogni avversario.