Come trovare Ditto in Pokémon GO

A differenza di quanto accade coi giochi principali della serie, in Pokémon GO non sarete fin da subito in grado di capire se vi troverete o meno davanti a un Ditto.

Questo iconico Pokémon possiede infatti l’abilità di trasformarsi in una perfetta replica di un altro mostriciattolo già conosciuto, rendendosi indistinguibile dalla controparte reale.

La sua caratteristica può dunque rendere la sua ricerca particolarmente frustrante: in questa guida vi spiegheremo cosa dovete fare per assicurarvi la cattura di un Ditto.

Come trovare Ditto

Come vi anticipavamo in precedenza, non esiste un metodo sicuro per scoprire se ci troviamo o meno di fronte a un Ditto: il misterioso Pokémon potrà essere incontrato solo quando si sarà già trasformato.

Questo significa che dovremo necessariamente iniziare una cattura prima di scoprire se il Pokémon che abbiamo di fronte sia o meno una di queste misteriose creature.

Quando la cattura sarà completa, invece della solita schermata che vi confermerà la lieta notizia, sullo schermo vedrete materializzarsi poco dopo tempo Ditto: se ciò succederà vorrà dire che vi sarete assicurati con successo questo Pokémon.

In quali Pokémon può trasformarsi Ditto?

La sua abilità di trasformazione rischia inevitabilmente di rendere le nostre sessioni di ricerca particolarmente fastidiose, dato che non sapremo mai con certezza se ci troveremo o meno davanti a un Ditto.

Tuttavia sarà possibile restringere il campo di ricerca, tenendo a mente che la selezione di Pokémon in cui si potrà trasformare è molto limitata: di seguito vi riporteremo la lista completa dei Pokémon che hanno una probabilità di essere Ditto.

Gastly

Drowzee

Teddiursa

Remoraid

Gulpin

Numel

Stunky

Dwebble

Foongus

Un’altra informazione da tenere a mente è che non potrà mai trasformarsi in un Pokémon Shiny: se troverete dunque una versione cromatica dei partner citati qui sopra, potrete stare certi che non sarà un Ditto.

In ogni caso, potreste avere la fortuna di incontrare un Ditto Shiny, ma proprio come per la ricerca delle sue controparti normali, potrete scoprirlo soltanto quando avrete completato la cattura.

Adesso avete tutte le informazioni necessarie per poter rendere Ditto parte della vostra squadra: non possiamo che lasciarvi e augurarvi ufficialmente buona fortuna!