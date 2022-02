Ogni allenatore di Pokémon GO non potrà mai fare a meno di uno strumento per catturare nuovi compagni d’avventura: stiamo naturalmente parlando delle Poké Ball.

Le sfere a vostra disposizione non saranno però disponibili in quantità infinite e se non starete attenti potreste avvertire ben presto l’esigenza di riuscire a ottenerne altre il prima possibile.

In questa guida vi spiegheremo tutti i trucchi a vostra disposizione per riuscire a ottenere Poké Ball in modo completamente gratuito e senza dover ricorrere a microtransazioni.

Come ottenere Poké Ball in Pokémon Go

Su Pokémon GO inizierete avendo a disposizione solo le Poké Ball, ma potrete sbloccare altre varianti avanzando il vostro livello Allenatore. Per la precisione, otterrete le Mega Ball al livello 12, le Ultra Ball al livello 20 e infine, ma non per importanza, le Master Ball al livello 30.

Aumentare il vostro livello allenatore sarà anche uno dei tanti metodi con cui sarete ricompensati con sfere aggiuntive per catturare nuovi Pokémon: l’esperienza aggiuntiva può dunque portare solo benefici.

Il metodo più semplice per guadagnare nuove Poké Ball è sicuramente quello di dirigervi ai PokéStop e alle palestre presenti nella vostra zona e farli roteare sullo schermo: se abitate in una città particolarmente popolata accumulare sfere diventerà un gioco da ragazzi, dato che sarete in grado di trovare punti di interesse in fretta.

Affrontando le battaglie contro il Team Rocket e completando i Raid spesso potrete ottenere ulteriori preziose sfere per le vostre catture.

Inoltre, sarete in grado di accumulare ulteriori sfere di cattura completando diversi eventi limitati, come ad esempio portando a termine le ricerche speciali e gli incarichi settimanali.

Insomma, come avrete avuto modo di notare, Pokémon GO è molto generoso per la distribuzione delle Poké Ball: se calcolerete accuratamente il vostro percorso e studierete a fondo la vostra zona, sarete sempre in grado di accumulare sfere per catturare tutti i Pokémon che vorrete.

Adesso che conoscete tutti i migliori trucchi per guadagnare Poké Ball, non possiamo fare altro che augurarvi una buona caccia!