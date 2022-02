Come trovare Mew in Pokémon GO

I migliori allenatori non si concentrano mai esclusivamente sulla cattura dei Pokémon più «comuni»: proprio come nella serie principale, Pokémon GO ha infatti incluso la possibilità di catturare e usare in battaglia i mostri Leggendari e Misteriosi.

Uno dei più famosi è naturalmente Mew, il Pokémon numero 151 la cui cattura ha da sempre intrigato gli allenatori di ogni generazione.

Fortunatamente, Pokémon GO offre un metodo semplice per permettervi di ottenere fin da subito Mew: in questa guida vi spiegheremo come completare la ricerca speciale «Una scoperta misteriosa» che vi ricompenserà con questo rarissimo partner.

Come trovare Mew

Come vi accennavamo in apertura, per poter ottenere il vostro Mew dovrete necessariamente completare tutti gli incarichi legati alla sua relativa ricerca speciale.

Dovrete dunque portare a termine per ben sette volte le missioni richieste, al termine delle quali avrete la possibilità di fare vostro questo bellissimo Pokémon Misterioso.

Non sarà necessario effettuare grandi preparativi, ma il nostro consiglio è quello di provare a tenere da parte almeno 50 bacche e 400 caramelle Magikarp. In altre parole, non evolvete il vostro Magikarp in Gyarados fino a quando il gioco non ve lo chiederà.

Di seguito vi riepilogheremo tutte le missioni e le ricompense per ognuna delle fasi della ricerca speciale «Una scoperta misteriosa», così da potervi preparare in anticipo:

Prima fase

Fai girare 5 PokéStop (500 PE)

Cattura 10 Pokémon (500 PE)

Trasferisci 5 Pokémon (500 PE)

Ricompense: 10 Mega Ball, 1 Incubatrice, 3 Moduli Esca

Seconda fase

Guadagna 2 caramelle camminando con il tuo compagno (1000 PE)

Fai 10 ottimi tiri (1000 PE)

Schiudi 3 uova (1000 PE)

Ricompense: 2000 Polvere di Stelle, 3 Aromi, 20 Mega Ball

Terza fase

Raggiungi il livello allenatore 15 (1500 PE)

Affronta 2 raid (1500 PE)

Combatti 2 volte in una palestra (1500 PE)

Ricompense: 1 MT Attacco Veloce, 1 MT Attacco Caricato, 2 Pezzi stella

Quarta fase

Ricevi la medaglia d’argento Kanto (2000 PE)

Evolvi 20 Pokémon (2000 PE)

Guadagna 5 caramelle camminando con il tuo compagno (2000 PE)

Ricompense: 4000 Polveri di Stelle, 3 Moduli Esca, 20 Mega Ball

Quinta fase

Cattura un Ditto (2500 PE)

Cattura 10 Pokémon di tipo Spettro (2500 PE)

Fai 20 tiri ottimi (2500 PE)

Ricompense: 1 Biglietto Sfida Premium, 1 Fortunuovo, 15 Revitalizzanti

Sesta fase

Raggiungi il livello allenatore 25 (3000 PE)

Evolvi un Magikarp (3000 PE)

Affronta 10 raid (3000 PE)

Ricompense: 6000 Polveri di Stelle, 5 Caramelle Rare, 3 Aromi

Settima fase

Cattura 50 Pokémon utilizzando una bacca (3500 PE)

Ricevi la medaglia d’oro Kanto (3500 PE)

Fai un tiro eccellente curvo (3500 PE)

Ricompense: 8000 Polveri di Stelle, 5 Mega Ball, Appare Mew

Non appena completerete la settimana fase, Mew apparirà sullo schermo ed avrete la possibilità di catturarlo, ma non dovrete preoccuparvi affatto delle tecniche utilizzate.

Avrete infatti a disposizione Poké Ball infinite per questo evento, il che significa che prima o poi Mew si lascerà catturare ed entrerà a far parte ufficialmente della vostra squadra.

Una volta completata questa missione, partirà l’ottava fase della ricerca, ma non dovrete fare altro se non collezionare per tre volte 4000 Punti Esperienza: riceverete inoltre 10000 Polveri di Stelle, 1 Superincubatrice e 20 Caramelle Mew per iniziare subito la vostra avventura con il nuovo Pokémon.