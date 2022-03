Come evolvere Swirlix in Pokémon GO

Le evoluzioni di Pokémon GO non sempre richiederanno ai giocatori di accumulare semplicemente abbastanza caramelle: in alcuni casi, proprio come accade per la serie principale, gli utenti dovranno necessariamente portare a termine alcuni step aggiuntivi.

Uno dei casi più evidenti in tal senso è sicuramente Swirlix, un Pokémon di tipo folletto introdotto nella sesta generazione che necessita di una procedura decisamente particolare prima di poter compiere la propria evoluzione.

In questa guida vi spiegheremo dunque in pochi semplici passi come evolvere il vostro Swirlix in Slurpuff: la procedura non è eccessivamente completa, ma potrebbe richiedere più tempo rispetto alla trasformazione di altri partner.

Come evolvere Swirlix in Slurpuff

Nei giochi principali della serie, come Pokémon Spada, per poter evolvere il vostro Swirlix dovrete semplicemente scambiarlo mentre terrà con sé l’oggetto Dolcespuma.

Dato che questo strumento non è però disponibile all’interno di Pokémon GO, bisognerà ingegnarsi per garantire la sua evoluzione: per potervi assicurare Slurpuff sarà necessario nutrire a dovere il vostro partner.

Prima di cominciare, assicuratevi di avere a disposizione 50 caramelle Swirlix: vi ricordiamo che questi Pokémon al momento possono essere ottenuti soltanto schiudendo uova da 2km.

Dopo esservi assicurati di averne a disposizione una quantità sufficiente per l’evoluzione, rendete Swirlix il vostro Pokémon compagno tramite l’apposito menù.

A questo punto, non dovrete fare altro che iniziare a giocare con il vostro partner e nutrirlo con 25 bacche o poffin: potrete utilizzare una qualunque combinazione di entrambi questi strumenti, a patto di arrivare al numero prestabilito.

Se avete perso il conto del numero di bacche o poffin che avete assegnato al vostro Swirlix e necessitate di una conferma, basterà che vi dirigiate sulla sua pagina: verrete informati di quante altre volte dovrete nutrire il vostro Pokémon.

Dopo che il vostro Swirlix avrà mangiato per ben 25 volte, non dovrete fare altro che avviare la sua evoluzione e consumare le 50 caramelle.

Se avrete eseguito correttamente la procedura, non ci resta che farvi le nostre congratulazioni: avete appena ottenuto la sua evoluzione di tipo folletto Slurpuff!