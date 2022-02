Dove trovare Pokémon di tipo Spettro in Pokémon GO

Le mosse di tipo Spettro sono sempre state tra le più competitive di tutta la serie Pokémon, e naturalmente anche Pokémon GO non è un’eccezione: oltre a non essere particolarmente comuni, sono un ottimo strumento per poter avere la meglio su avversari di tipo Psico, ma anche su altri Spettri.

Ottenere i Pokémon di tipo Spettro veri e propri non sarà però un’impresa facile: proprio come nel franchise principale, si tratta di creature spesso inquietanti che non avranno semplicemente voglia di comparire durante ogni ora della giornata.

In questa guida vi spiegheremo dunque dove trovare i Pokémon di tipo Spettro, illustrandovi in particolar modo quando dovreste uscire a cercarli.

Dove trovare Pokémon di tipo Spettro

I Pokémon come Gastly, Haunter e Gengar amano apparire quando sono certi di non poter essere colpiti dalla fastidiosa luce del sole.

Si tratta di un aspetto che i giochi principali di Pokémon riflettono efficacemente, dato che spesso sarà possibile catturarli soltanto di notte: anche Pokémon GO ha dunque scelto di seguire lo stesso identico ragionamento.

Se vorrete divertirvi con la vostra app e andare in cerca di questi pericolose creature, avrete maggiori possibilità di trovarle nella fascia oraria che inizia alle 8 del pomeriggio e si conclude alle 8 di mattina del giorno successivo.

In particolar modo, segnaliamo che i Pokémon di tipo Spettro tenderanno a comparire ancora più facilmente alle 2 del mattino: durante questa precisa ora i fantasmi amano uscire allo scoperto in particolar modo.

Se non ci dovesse essere la possibilità di poter giocare nella fascia serale, ci teniamo comunque a ricordare che i Pokémon Spettro potranno apparire comunque nelle vostre aree, solo che saranno più difficili da trovare.

Per poterli incontrare più facilmente anche nelle altre fasce orarie della giornata, potreste voler aspettare che venga assegnata la nebbia come tempo: questi inquietanti partner appariranno infatti più spesso con tali condizioni atmosferiche.

Un’alternativa altrettanto valida può essere anche la partecipazione a un evento di Halloween: durante queste festività, la loro percentuale di apparizione sarà incrementata anche più del solito.