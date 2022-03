Come trovare Deoxys in Pokémon GO

Oggi gli allenatori sono abituati ad assistere a compagni che possono assumere molteplici forme, ma durante la terza generazione era stato un Pokémon Misterioso a introdurre questa feature e, naturalmente, non poteva mancare nemmeno in Pokémon GO.

Stiamo naturalmente parlando di Deoxys, il Pokémon DNA di tipo Psico in grado di cambiare aspetto in base alla forma assunta, che darà priorità a determinate statistiche.

In questa guida vi spiegheremo dunque come trovare Deoxys nel capitolo mobile della saga, svelandovi anche le squadre migliori per sconfiggere tutte le sue forme.

Come trovare Deoxys

A differenza di quanto accade nei capitoli principali di Pokémon, Deoxys non potrà cambiare manualmente la propria forma: tutte e 4 le varianti di questo Pokémon Misterioso vengono infatti classificate come se fossero creature separate, che condividono soltanto nome e numero del Pokédex.

Per questo motivo, in Pokémon GO sarete in grado di trovare separatamente Forma Normale, Attacco, Difesa e Velocità: come molti altri Leggendari e Misteriosi, l’unico modo per poterlo trovare sarà affrontare un Raid 5 stelle apposito.

Dato che le diverse trasformazioni sono separate, sarà necessario tenere a mente la data della durata dell’evento relativo a ciascuna forma, che vi riepilogheremo di seguito:

Forma Normale : 16 febbraio – 19 febbraio 2022

: 16 febbraio – 19 febbraio 2022 Forma Attacco : 19 febbraio – 22 febbraio 2022

: 19 febbraio – 22 febbraio 2022 Forma Difesa : 22 febbraio – 25 febbraio 2022

: 22 febbraio – 25 febbraio 2022 Forma Velocità: 25 febbraio – 1 marzo 2022

I giocatori avranno dunque a disposizione pochi giorni di tempo per poter trovare ogni forma di Deoxys e assicurarsi di non lasciarsi sfuggire nemmeno una variante.

Come battere e catturare Deoxys

Trattandosi di un Pokémon di tipo Psico, il nostro suggerimento è quello di portare con voi partner che possiedono mosse di tipo Buio, Spettro e Coleottero, in quanto superefficaci contro questi pericolosi avversari.

I mostri di tipo Buio, in particolar modo, sono particolarmente utili essendo in grado di resistere efficacemente al tipo Psico, oltre che a poter naturalmente infliggere seri danni.

Per poter affrontare al meglio un Raid consigliamo sempre di avere a disposizione una squadra ridotta di allenatori per le migliori possibilità di vittoria: idealmente dovreste comunque includere almeno 6 giocatori.

Di seguito vi riepilogheremo i migliori team per battere tutte le forme di Deoxys: vi consigliamo di assicurarvi di avere a disposizione almeno uno di questi Pokémon per avere una chance di vittoria.

Migliori counter per Deoxys – Forma Normale

Tyranitar (Morso, Sgranocchio)

(Morso, Sgranocchio) Gengar (Ombrartigli, Palla Ombra)

(Ombrartigli, Palla Ombra) Houndoom (Urlorabbia, Ripicca)

(Urlorabbia, Ripicca) Rayquaza (Codadrago, Oltraggio)

(Codadrago, Oltraggio) Mewtwo (Psicotaglio, Palla Ombra)

(Psicotaglio, Palla Ombra) Dragonite (Codadrago, Oltraggio)

Migliori counter per Deoxys – Forma Attacco

Mewtwo (Psicotaglio, Palla Ombra)

(Psicotaglio, Palla Ombra) Tyranitar (Morso, Sgranocchio)

(Morso, Sgranocchio) Scizor (Tagliofuria, Forbice X)

(Tagliofuria, Forbice X) Gengar (Ombrartigli, Palla Ombra)

(Ombrartigli, Palla Ombra) Umbreon (Urlorabbia, Neropulsar)

(Urlorabbia, Neropulsar) Rayquaza (Codadrago, Oltraggio)

Migliori counter per Deoxys – Forma Difesa

Mewtwo (Psicotaglio, Palla Ombra)

(Psicotaglio, Palla Ombra) Tyranitar (Morso, Sgranocchio)

(Morso, Sgranocchio) Latios (Dragospiro, Dragartigli)

(Dragospiro, Dragartigli) Muk Alola (Morso, Neropulsar)

(Morso, Neropulsar) Houndoom (Urlorabbia, Ripicca)

(Urlorabbia, Ripicca) Mew (Ombrartigli, Neropulsar)

Migliori counter per Deoxys – Forma Velocità

Pinsir (Coleomorso, Forbice X)

(Coleomorso, Forbice X) Rayquaza (Codadrago, Oltraggio)

(Codadrago, Oltraggio) Tyranitar (Morso, Sgranocchio)

(Morso, Sgranocchio) Mewtwo (Psicotaglio, Palla Ombra)

(Psicotaglio, Palla Ombra) Houndoom (Urlorabbia, Ripicca)

(Urlorabbia, Ripicca) Gengar (Ombrartigli, Palla Ombra)

Dopo aver sconfitto Deoxys, avrete a disposizione pochi tentativi con le Premier Ball per riuscire a catturarlo, ma sarà molto difficile riuscire a farlo vostro.

Le percentuali di cattura sono infatti estremamente basse: per avere maggiori possibilità di fare vostro questo potente alleato, vi consigliamo di utilizzare il più possibile i tiri eccellenti.