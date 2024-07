Elden Ring, Dragon Ball e Summer: le news su cui avete scelto di cliccare | Giugno 2024

Il mondo dei videogiochi va avanti e così va avanti anche la nostra rubrica di analisi delle news più lette dal pubblico di SpazioGames. Che poi sareste voi. Ma se non siete voi, e siete capitati su questo articolo per sbaglio, allora benvenuti! Qui è dove si risolve il grande mistero delle notizie che a quanto pare nessuno vuole leggere ma che, comunque, vengono fatte lo stesso.

Le news sono il contenuto più importante all'interno di un sito di videogiochi, come vi abbiamo abbondantemente spiegato in uno degli SpazioGames Originals più discussi ma meno letti di sempre, e per questo è importante analizzarle giornalmente per capire come va il sito – ma soprattutto cosa vuole il pubblico.

La rubrica nasce dalla volontà di fare una sorta di rassegna mensile che serve anche a noi per avere, anche pubblicamente, uno storico delle tendenze del mercato. Oltre ad analizzare cosa succede nel pubblico italiano dei videogiochi, cosa vi interessa e cosa interessa ai videogiocatori intorno a voi, quindi di cosa dovremmo parlare di più o cosa vale la pena trattare oppure no.

Vediamo quindi quali sono stati "i click del mese" di giugno 2024: le 10 news più lette dello scorso mese.

Le news su cui avete cliccato di più | giugno 2024

Come è capitato sin dall'inizio di questa rubrica, anche in questo caso abbiamo una stragrande maggioranza di news dedicate a giochi e/o contenuti gratis. Non che sia una novità né una grossa sorpresa ma, come detto anche in apertura, questa rubrica nasce anche con l'intento di creare maggiore trasparenza tra i processi editoriali e i lettori.

Per quanto riguarda il mese di giugno 2024, infatti, ben 6 notizie su 10 contengono la parola gratis al suo interno, rappresentando un record assoluto finora. Oltre ai giochi gratis di Steam e PlayStation Plus, infatti, questo mese si unisce la prova gratis di UFL, il nuovo titolo sportivo che promette di dare uno scossone all'equilibrio dell'offerta di videogiochi calcistici.

Vista la grande presenza di news che riguardano contenuti gratis, faremo una doppia classifica.

La seconda, quella che vedete qui sotto, è la top 10 delle news più lette del mese di giugno 2024 ma senza la parola "gratis" nel titolo.

Le news non-gratis su cui avete cliccato di più | giugno 2024

Dopo l'assurda nostalgia delle news più lette di maggio 2024 si torna a parlare di attualità, fortunatamente.

Merito di Shadow of the Erdtree principalmente (lo trovate su Amazon), l'espansione di Elden Ring che ovviamente ha rimesso il soulslike di FromSoftware sotto ai riflettori.

Soprattutto per il tema della difficoltà a lungo dibattuto da quando questo tipo di videogiochi esistono e, con la popolarità estrema raggiunta da Elden Ring, diventato centrale nella community dei videogiochi. Tema che si è infiammato ulteriormente quando FromSoftware ha pubblicato il primo aggiornamento per il gioco, andando a modificare alcuni dati per renderlo leggermente più abbordabile.

Questo ha portato ovviamente i Veri Giocatori® a prendersela con i 25 milioni di persone che hanno comprato Elden Ring. Una situazione surreale, ma interessante, che abbiamo analizzato in un nostro SpazioGames Originals, che linkiamo di seguito.

Tuttavia è interessante notare come Cyberpunk 2077 sia ancora un argomento, dopo tanti anni dall'uscita e dall'arrivo dell'espansione Phantom Liberty. Vedremo se con Cyberpunk 2, attualmente in lavorazione, CD Projekt Red riuscirà a far tornare in auge uno dei suoi franchise più noti.

Insieme agli aggiornamento su GTA 6 e Dragon Ball Sparking Zero, quest'ultimo fortissimo in Italia in generale, è anche interessante vedere l'attenzione dei lettori per quanto riguarda gli eventi estivi.

Di solito anche gli showcase più importanti non sono granché seguiti, e invece è bello vedere non solo il recap della Summer Game Fest, ma soprattutto quello del Nintendo Direct che di solito passa molto in sordina.

Nonostante la promessa fatta dalla Casa di Kyoto che non ci sarebbero state novità su Nintendo Switch 2, il Direct si è rivelato una grande sorpresa in particolare con The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e Metroid Prime 4: Beyond, il grande ritorno che tutti aspettavamo.

