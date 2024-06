Shadow of the Erdtree è troppo difficile, e i fan lo odiano

Shadow of the Erdtree è finalmente uscito e la maggior parte dei fan di Elden Ring è tornata a giocare.

L'open world di FromSoftware (che trovate a prezzo interessante) sta infatti vivendo una seconda giovinezza.

Vero anche che quasi il 62% dei giocatori non ha battuto Mohg (ecco come trovarlo) e ha dovuto superare un ultimo ostacolo prima di accedere al DLC.

Questo è stato un indizio sufficiente per far capire ai giocatori che il contenuto scaricabile non sarebbe stato una passeggiata.

Mohg è uno dei boss più difficili di Elden Ring, e batterlo è un indizio di ciò che ci aspetta: alcuni giocatori stanno infatti recensendo negativamente il contenuto scaricabile perché è molto più difficile di quanto si aspettassero (via Tech4Gamers).

Su Steam, molti giocatori hanno sottolineato gli attacchi incredibilmente duri che i nemici eseguono in Shadow of the Erdtree. I nemici normali possono colpire due volte, anche se si ha 60 di vigore.

Altri hanno fatto riferimento a boss specifici, come Messmer, sostenendo che sono troppo forti.

Ci si aspettava che il DLC fosse difficile, quindi perché i giocatori sono sorpresi da tutto ciò? Si sono forse dimenticati che è la difficoltà è una prassi abituale nei giochi di FromSoftware?

Del resto, alcune settimane fa il team aveva già dichiarato che il DLC avrebbe rappresentato una sfida maggiore rispetto al contenuto di base.

Nel complesso, quindi, dal canto nostro non siamo sorpresi più di tanto (anche del fatto che una fetta tossica di fan non aspettasse altro che dare vita all'ennesimo review bombing).

Ad ogni modo, se siete tra quelli pensate che Elden Ring sia a suo modo troppo difficile, sappiate che il gioco può essere messo in pausa con un trucchetto.

Inoltre, sempre in vista dell'uscita di Shadow of the Erdtree, FromSoftware ha svelato quanti boss totali potranno essere sconfitti nell'espansione.