Miyazaki ammette gli errori Elden Ring: «Ho esagerato»

Elden Ring è un videogioco di culto e su questo ci sono pochi dubbi, ma tuttavia ci sono delle cose che lo stesso Hidetaka Miyazaki migliorerebbe senza dubbio: tra queste ci sono le paludi.

Sin da Demon's Souls c'è sempre almeno un'area con una palude velenosa.

Una caratteristica ricorrente e famigerata per la community dei fan dei soulslike, comparsi fino a Bloodborne e ovviamente Elden Ring dove ce ne sono anche più di una. Ci sono paludi velenose, tossiche, e una gigantesca area paludosa ricoperta di marcescenza scarlatta.

Ce ne saranno in Shadow of the Erdtree, il DLC in arrivo tra poche ore per la gioia dei fan? Ovviamente sì, ma nella sua creazione il director Hidetaka Miyazaki si è ritrovato a riflettere sugli errori compiuti in passato. Forse anche per questo è diventato il miglior DLC di sempre.

In una recente intervista, infatti, Miyazaki ha parlato della palude che ci sarà in Shadow of the Erdtree, rievocando anche i suoi precedenti lavori:

«Per quanto riguarda la palude velenosa, credo che nell'originale Elden Ring ho esagerato. Quindi sto cercando di trarne qualche insegnamento. E si può dire che la versione esistente nel DLC, che ho già confermato, applica molti di questi insegnamenti.»

La palude sarà quindi sempre pericolosa, perché altrimenti non sarebbe un soulslike, ma probabilmente From Software ha trovato il modo per rendere questa zona iconica meno frustrante.

«Provo a immaginare diversi modi in cui voglio morire come giocatore o essere ucciso», spiega Miyazaki approfondendo la creazione della paude del DLC:

«Non nella palude velenosa in sé - che è stata frenata - ma in altre parti del gameplay, ci sono molti modi per morire.»

Insomma, non aspettatevi che Shadow of the Erdtree sia comunque un contenuto semplice.

